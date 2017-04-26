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Послы ЕС одобрили безвиз для Украины

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  • 26.04.2017, 12:48

Соглашение о безвизовом режиме для граждан Украины в Европейском Союзе будет подписано 11 мая.

Комитет постоянных представителей стран – членов Европейского союза одобрил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет gordonua.com.

"Послы стран Евросоюза одобрили визы для Украины. Министры ЕС подтвердят соглашение 11 мая", – написал он.

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима. Осенью 2016 года проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре его утвердили в Совете ЕС.

9 марта 2017 года комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о предоставлении Украине безвиза.

6 апреля Европейский парламент поддержал решение о предоставлении Украине безвизового режима.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим для Украины вступит в силу до конца июня.


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