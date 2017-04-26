Эндокринолог: В зоне риска те, кому в апреле 1986 года не исполнилось восемнадцати 26.04.2017, 12:37

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Как сохранить здоровье белорусам после аварии на ЧАЭС.

Об этом kp.by рассказала заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, профессор Лариса Ивановна Данилова.

- Лариса Ивановна, после Чернобыльской катастрофы многие пугали, что рак щитовидной железы станет для белорусов новой чумой XXI века, особенно боялись за детей…

- Сегодня Беларусь рассматривается как страна, где после Чернобыльской катастрофы у детей была зарегистрирована радиационно-индуцированная форма рака щитовидной железы. В группу риска входили те, кому на момент апреля 1986 года не исполнилось 18 лет, примерно у 1800 из них был диагностирован радиационно-индуцированный рак щитовидной железы.

Летальных исходов, причиной которых являлся непосредственно рак щитовидной железы, было всего два. Это говорит о том, что вовремя диагностированный папиллярный рак щитовидной железы (более 85% всех случаев рака щитовидки. – Ред.) абсолютно исцеляемое заболевание.

- Но те дети родили уже своих детей – второе постчернобыльское поколение. Правда, что оно более чувствительно к воздействию радиации?

- Это не доказано, над этим еще надо работать. Есть масса других негативных факторов: курение, соли тяжелых металлов, загрязнение окружающей среды, воздействие эндокринных дизрапторов - веществ, прерывающих биологическое действие гормонов, они есть в воде, воздухе, косметике, например, триклозан, фталаты, пестициды. Этим направлением мы тоже сейчас занимаемся.

- Первое время после катастрофы говорили про дефицит йода, многие и сейчас усиленно едят йодированную соль и морскую капусту.

- Считается, что в нашей стране нет йодного дефицита, поскольку население употребляет в пищу йодированную соль. Но есть понятие относительного йодного дефицита. Он может возникнуть после длительного использования антибиотиков, сульфаниламидов, при активном и пассивном курении, воздействии тех же эндокринных дизрапторов.

Люди старших возрастных групп, особенно те, у которых есть узлы в щитовидной железе, не нуждаются в дополнительных количествах йода, включая продукты с его высоким содержанием, достаточно йодированной соли. Потому что с возрастом увеличивается частота мутаций, изменяющих поведение клеток щитовидной железы, которые в условиях избытка йода начинают производить избыток тироидных гормонов и может возникнуть тиротоксикоз.

Меня возмутила реклама, которая рекомендует препараты йодида калия при головных болях. В индивидуальной профилактике йодидом калия нуждаются лишь длительно и часто болеющие дети, а также беременные и лактирующие женщины.

- Иногда женщина средних лет начинает худеть, появляется слабость, потливость, дрожь в теле, нервозность. Терапевт отправляет к неврологу, кардиологу, гастроэнтерологу, пока, наконец, эндокринолог не выявляет проблему со щитовидкой.

- Есть группа хронических аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, к которым относится и болезнь Грейвса-Базедова. Такие болезни - преимущественно удел женщин. Они могут возникать после беременности, включая ее прерывание, в перименопаузальном периоде.

- Многие считают: с возрастом на щитовидке часто появляются узлы - главное, чтобы были в норме гормоны и не развился рак.

- Узловые образования у женщин старше 40 лет – массовое явление во всех странах и этнических группах. До 95% из них – доброкачественные. При подтверждении доброкачественного характера узла необходимости в частых осмотрах или обязательном хирургическом лечении, как правило, нет.

Кстати, наш коллектив активно развивает новые методы лечения, включая малоинвазивную хирургию при узловых новообразованиях щитовидной железы, использование лазерной или высокочастотной абляции – так называемое «выпаривание» узлов. В рамках гранта ПРООН по созданию центра заболеваний щитовидной железы при БелМАПО мы приобрели оборудование для лазерной абляции. Наш коллектив разработал новый метод лечения узлового зоба с помощью лазерной абляции, был подготовлен нормативный документ Министерства здравоохранения, сейчас проходит клиническая апробация новых методов малоинвазивного лечения узловых образований щитовидной железы для последующего широкого внедрения в учреждениях здравоохранения.

Отмечу, что появление узлового образования у ребенка – это нонсенс. Если у ребенка, подростка, молодого человека или мужчины обнаружили узловое образование щитовидной железы – вероятность рака выше, чем если бы это была женщина зрелого возраста. Мы уделяем особое внимание пациентам, возраст которых на момент аварии на ЧАЭС был менее 18 лет, старшим из них сейчас 48 лет. Сотрудники нашей кафедры в определенные дни принимают в Минске, на Макаенка, 17.

- Рак может развиться из узлов?

- Это не доказано. Формально, узел - это множество клеток, которые «договорились» расти. Раковый узел – это результат деления одной клетки, в которой произошел сбой, и она живет по своему сценарию. Если сделать УЗИ-скрининг в возрастной группе старше 60 лет – у 75-80% можно найти узловые новообразования.

- По анализу крови можно заподозрить неладное со щитовидкой?

- Конечно. Если у пожилого человека, который не использует препараты для контроля за холестерином, он низкий, важно исключить субклинический тиротоксикоз. Ложно-хороший холестерин - часто проявление проблем со щитовидной железой. Для аутоиммунных заболеваний характерны низкое количество лейкоцитов в общем анализе крови (лейкопения и относительный лимфоцитоз).

Необходимо сдать кровь на тиротропный гормон (ТТГ), если он окажется в норме и при осмотре щитовидной железы проблем нет, – это одна ситуация. Если ТТГ выше или ниже нормы, доктор должен искать причину.

- Болезни щитовидки – это чаще следствие проблем с другими органами или она является их источником?

- Она является источником, если речь идет о недостатке или избытке гормонов щитовидной железы, но и щитовидная железа всегда реагирует на общую соматическую патологию организма.

- На стрессы?

- Раньше мы это отрицали, сейчас считается, что да.

- У мужчин на первый план выходит рак предстательной железы, у женщин – молочной железы. Есть связь со щитовидкой?

- Снижение функции щитовидной железы ассоциировано с более высоким риском рака молочной железы. При снижении функции щитовидной железы выше риск метаболического синдрома и у мужчин, и у женщин, предиабета, диабета, ускоряются темпы прогрессирования атеросклеротического процесса в организме. При развитии диабета наблюдают более агрессивное течение любого рака, включая рак предстательной и молочной железы. При неадекватном тироидном статусе, как в сторону снижения, так и повышения - выше риски инсультов. Что касается доброкачественных узловых новообразований, то при нормальном содержании в крови тироидных гормонов узлы не оказывают системных эффектов на организм и не влияют на женское репродуктивное здоровье, менструальную функцию.

- Когда у женщины наступает климакс, начинаются приливы, врачи для улучшения качества жизни советуют гормоны. Многие их боятся.

- Есть общие рекомендации, как сохранить качество здоровья. Женщина должна проходить обследование молочных желез в соответствии с рекомендациями для своего возрастного периода.

Принято считать, что фиброзно-кистозная мастопатия не озлокачествляется, но в группе пациенток с этой патологией рак молочной железы встречается чаще. На фоне снижения функции щитовидной железы фиброзно-кистозные изменения более выражены.

Для женщины, которая хочет быть более сохранной, важно иметь идеальный тироидный статус. Но никто не отменял контроль за артериальным давлением, окружностью талии, липидными показателями крови, за отсутствием дефицита или недостаточности витамина Д.

- Но гормоны могут спровоцировать рост опухоли?

- Давайте уточним, про какие гормоны мы сейчас говорим. Есть понятие заместительная терапия гормонами щитовидной железы, здесь эндокринологи едины – если надо, то надо. При правильно подобранной дозе такая терапия проводится длительно, порой пожизненно. К гормонам щитовидной железы не привыкают и не отвыкают.

Отдельная большая тема – заместительная терапия препаратами эстрогенов и прогестинов в перименопаузе и ранней постменопаузе. Эндокринологи философски относятся к такой терапии, мы знаем, что есть пациентки, у которых приливы могут наблюдаться и в 90 лет. Считается, что эти вегетативные реакции могут быть более выражены у пациенток с нарушением тироидного статуса. Если гинеколог считает, что пациентка может принимать заместительную гормональную терапию эстрогенами и прогестинами, он может ее назначить.

Важно, чтобы это решение принималось в перименопаузе, а не через пять лет после наступления менопаузы. Это недопустимо. И продолжительность такой заместительной терапии четко оговорена международными руководствами – не более 5 лет.

И еще - эндокринологи выступают против удаления тела матки и яичников «на всякий случай», если речь не идет о подтвержденном онкологическом заболевании. Важный момент: организм тем проще проходит возрастную перестройку, чем активнее и подвижнее женщина, выше ее интеллект, чем больше она ставит перед собой задач и чем меньше в ее жизни негативных эмоций.

- Многие считают щитовидку несерьезным органом, ведь без нее можно жить.

- Гормоны щитовидной железы играют в организме уникальную роль. Для каждого возрастного периода свои задачи. Ничто не исправит в последующем отсутствия адекватного количества гормонов щитовидной железы при внутриутробном развитии, когда закладываются очень тонкие структуры, определяющие интеллектуальный потенциал ребенка. Мы ведь хотим, чтобы наши дети побеждали на международных олимпиадах? Чтобы у наших женщин не страдало репродуктивное здоровье, чтобы они вынашивали здоровых детей, а население было инициативно и успешно? Это все щитовидная железа. Я считаю, что эндокринология – это идеологическая отрасль медицины.

- Как поддержать щитовидку?

- Нужно исключить дефицит железа, курение, минимизировать количество ОРВИ и приема антибактериальных средств, важен контроль за качеством воды…

- Но как быть, если статистика говорит о том, что порядка 30% всех белорусских колодцев занитрачены?

- Нитраты относятся к эндокринным дизрапторам. Мы c коллегами опубликовали данные о связи избытка нитратов с новообразованиями щитовидной железы, идет подготовка нового проекта. Важно, что все меньше людей используют открытые источники питьевой воды. Мы признательны японским специалистам, японскому Красному Кресту, гуманитарным общественным организациям Японии за то, что они в свое время поддержали наши скрининговые выезды в Брестскую область и другие регионы.

- Что еще надо для здоровья щитовидной железы?

- Для полноценной функции щитовидной железы необходимо здоровое питание. В рационе должно быть мясо, животные белки. Важна и форма приготовления: минимизация гриля и жареной пищи. Оказалось, что то, что наши бабушки жарили на сливочном масле и сале, более безобидно, нежели жарить на растительном, особенно нерафинированном масле. Обработка при высокой температуре увеличивает количество канцерогенов в продуктах питания.Важно достаточное количество свежих овощей и фруктов. Но также важно, как выращивается эта зелень - есть ли избыток нитратов? Щитовидная железа «не любит» перхлоратов, фталатов, солей тяжелых металлов, избытка нитратов. А для детей крайне важно, чтобы папа не курил – ни рядом, ни вообще. Все это влияет на функцию щитовидной железы.