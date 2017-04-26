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Две трети проступивших в 2017 году студентов будут учиться платно

  • 26.04.2017, 12:59

2 мая в Беларуси начинается регистрация на основной этап централизованно тестирования.

На бюджет на «очку» и «заочку» в вузы планируют набрать 27,1 тысяч и абитуриентов. 58 тысяч студентов будут учиться платно.

Контрольные цифры приема уже скорректированы: абитуриентов в этом году планируют принять меньше, чем в прошлом. Количество студентов зависит от потребностей экономики и демографической ситуации.

— На бюджет в учреждения образования профессионально технического профиля планируется принять 29,7 тысяч абитуриентов, среднего-специального — 24,2 тысячи. На очную и заочную форму обучения в вузы — 27,1 тысяч абитуриентов, — рассказал tut.by Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования.

При этом платно в вузы смогут поступить 58 тысяч абитуриентов. Из-за того, что в этом году впервые введено резервных дня для сдачи ЦТ, сроки приема документов немного изменятся. Так, в вузы на бюджет документы будут принимать с 12 по 17 июля, с 18 по 24 июля в вузах пройдут вступительные экзамены. В вузах Министерства культуры они продляться до 26 июля.

Закончится приемная компания 6 августа.


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