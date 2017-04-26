В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31 1 26.04.2017, 13:04

Фото: РИА «Новости»

Боевой самолет российских ВВС упал на полигон.

В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона «Телемба» республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.