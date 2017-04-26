закрыть
26 апреля 2017, среда, 13:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

1
  • 26.04.2017, 13:04
Фото: РИА «Новости»

Боевой самолет российских ВВС упал на полигон.

В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона «Телемба» республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии