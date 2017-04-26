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Андрей Макаревич выступит в Минске с новой программой

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  • 26.04.2017, 13:08
АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ
ФОТО: IMAGO/ZUMA PRESS

В этом году группе «Машина времени» исполняется 48 лет.

Второе десятилетие нынешнего века для «Машины времени» стало самым бурным и непростым периодом. Однако, несмотря на все жизненные трудности, музыканты продолжают дарить своим зрителям новые студийные работы и радовать концертными выступлениями — 22 сентября «Машина времени» приедет в Минск во Дворец Республики с новой программой «Миром правит любовь», сообщает tut.by.

В прошлом году «Машина времени» выпустила альбом «Вы», в который вошло 10 песен. Группа не хотела запускать краудфандинг, чтобы привлечь к альбому фанатов, однако обратилась к ним с просьбой прислать свои фотографии, которые в итоге были размещены на обложке диска. Альбом «Вы» — благодарность поклонникам за их поддержку на протяжении всего периода существования группы.

— У нас было несколько вариантов названия, но в итоге, по-моему, Сашку Кутикова осенила идея — а давайте выскажем нашим фанатам благодарность: просто соберем их лица и поместим на обложку! И назовем альбом попросту «Вы», — объяснил Макаревич происхождение названия и оформление альбома.

В программу «Миром правит любовь» вошли как новинки из альбома «Вы», так и любимые всеми хиты. На малой родине Андрея Макаревича, а его отец был белорусом, вас ожидает классика почти за полвека: песни, под которые рождались в 70-е, вырастали в 80-е, входили в самостоятельную жизнь в 90-е и меняли все вокруг в XXI веке. От «Крыс» до «Поворота», от редкостей и древностей до премьер, через золотой фонд — все хиты не споют, конечно, ведь их слишком много.


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