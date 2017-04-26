Стало известно, как белорусы будут отдыхать и работать в мае 26.04.2017, 13:26

Фото с сайта www.ifmo.ru

Начнется месяц с выходного в понедельник, но рабочих дней в мае будет больше, чем обычно.

1 мая в Беларуси праздник — День труда. Но трудовая неделя будет длиннее обычной: рабочей станет суббота, 6 мая, на которую перенесли понедельник — 8 мая, пишет intex-press.by.

А 7 (воскресенье), 8 и 9 мая (День победы) будут выходными — три дня подряд.

Больше переносов и праздников в мае не планируется, как и в следующие месяцы.

Фото: belta.by

График рабочих и выходных дней на 2017-й утвердил совмин в конце прошлого года. Но организации, в зависимости от специфики своей работы, могут перенести рабочие дни по-иному, в соответствии с законодательством страны.