Яйца революции Борис Бронштейн, «Новое время»

26.04.2017, 13:45

Борис Бронштейн

Региональные «держиморды» в РФ соревнуются в глупости.

Уровень жизни потихоньку опустился ниже уровня моря, к которому еще недавно наши люди массово ездили. Цены растут, начальство ворует, и в этих условиях требовать от граждан, чтобы они сидели тихо, — это все равно что рекомендовать дальнобойщику назвать новорожденного сына Платоном.

Утомленные люди выглянули из душных помещений в окна и обнаружили весеннюю улицу. Выход людей на улицу не на шутку встревожил товарищей, которые при исполнении. Наскоро набросив камуфляжные куртки и кобуры, протирая на ходу дубинки, они бросились вслед за гражданами. Успели…

Успели не только в Москве, успели и в регионах. Нет ни одного города, где они замешкались. Мало того, наши города и регионы, обычно ждущие директив из Москвы, показали столице примеры изощренного подавления гражданского недовольства. По этому признаку в рейтинге городов на первое место сначала вырвались Чебоксары. Видеоролик о том, как полиция забирала прямо с репетиции накануне концерта скрипача камерного оркестра Чувашской государственной филармонии Андрея Осипова, запал в души не только ценителям Баха, Бетховена и Белы Бартока. Все остальные тоже поняли, что скрипач — это вам не виолончелист и медлить с его задержанием не следует. Не до завтрашнего же концерта его оставлять!

«Новая газета» сообщала, что Осипова, проведшего ночь в полицейском участке, аж в 7 утра осудили за участие в несогласованном антикоррупционном митинге и оштрафовали на 500 рублей. Но это еще не все. Защищавший скрипача юрист Алексей Глухов рассказал редакции, что затем Осипову в родной филармонии дали выговор. За что? Как за что? За срыв репетиции.

На какое-то время столицу Чувашии в нашем рейтинге потеснил Саратов. Там, как узнала вся страна, органы правопорядка чуть свет выпилили пилой-болгаркой дверь оппозиционеру Вячеславу Мальцеву. Он вроде не призывал Русь к топору, но кто-то призвал спецназ к пиле.

Лидерство Саратова казалось надежным, но не тут-то было — Чебоксары сделали новый рывок. Причем, можно сказать, за счет того же Мальцева. На Пасху, 16 апреля, его чебоксарские сторонники вышли на уже привычную «прогулку оппозиции». Одна из них, Елена Блинова, достала из пакета куриные яйца, написала на каждом фломастером букву и раздала эти продукты отечественного птицепрома остальным. Те с яйцами в руках выстроились полукругом, и безобидные яйца образовали фразу: «Свободу Мальцеву!» Сделав несколько снимков, Блинова собрала яйца и вернула их в пакет.

Конечно, вышли бы эти люди с арбузами, надпись прочитало бы гораздо больше прохожих, но Пасха же… Однако и некрупные яйца сумели разглядеть те, кому следует. И снимки сделала не только Блинова. Призыв на скорлупе ловко сфоткал сотрудник Центра противодействия экстремизму (видимо, из отдела белка и желтка). Через три дня суд оштрафовал бывшую воспитательницу детского сада мать-одиночку Елену Блинову на 20 тысяч рублей (в местных ценах это примерно 3 тысячи 300 яиц, на которых можно разместить декларацию прав человека). А из садика Блинову уволили еще после ее участия в митинге «Он вам не Димон». На работу к ней пришел участковый, заведующая предложила ей уволиться «по собственному», а после отказа подыскала статью.

Что стало с яйцами, невольно принявшими участие в уличной акции, пока неизвестно. Как бы по нашей традиции их не раздавили бульдозером…

Борис Бронштейн, «Новое время»