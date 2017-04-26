закрыть
26 апреля 2017, среда, 17:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Витебска взял на себя функции ГАИ

12
  • 26.04.2017, 14:19
  • 8,339

Витебчанин подделал штамп о прохождении техосмотра и решил на этом зарабатывать.

44-летний житель Витебска очень своеобразно решил проблему нехватки денег на техосмотр и оплату госпошлины. Он просто сделал своими руками два штампа и поставил их в свой сертификат, пишет kp.by. С прошлого года мужчина предъявлял сотрудникам ГАИ сертификат с самодельными штампами. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении он тоже подделал, а потом решил на штампах заработать.

- Аналогичные оттиски штампов он поставил в сертификатах о прохождении гостехосмотра различным лицам, получая каждый раз вознаграждение в размере около 60 рублей, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. - Сотрудники ГАИ и УП «Белтехосмотр» выявили 10 аналогичных поддельных документов, используемых жителями.


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии