Житель Витебска взял на себя функции ГАИ 12 26.04.2017, 14:19

8,339

Витебчанин подделал штамп о прохождении техосмотра и решил на этом зарабатывать.

44-летний житель Витебска очень своеобразно решил проблему нехватки денег на техосмотр и оплату госпошлины. Он просто сделал своими руками два штампа и поставил их в свой сертификат, пишет kp.by. С прошлого года мужчина предъявлял сотрудникам ГАИ сертификат с самодельными штампами. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении он тоже подделал, а потом решил на штампах заработать.

- Аналогичные оттиски штампов он поставил в сертификатах о прохождении гостехосмотра различным лицам, получая каждый раз вознаграждение в размере около 60 рублей, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. - Сотрудники ГАИ и УП «Белтехосмотр» выявили 10 аналогичных поддельных документов, используемых жителями.