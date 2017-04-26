Более сотни верующих встали живым щитом на защиту церкви 3 26.04.2017, 14:54

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Фото: Екатерина Ткаченко

Прихожане церкви «Новая жизнь» отстояли свой храм перед судебными исполнителями.

Судебные исполнители пытались попасть в здание протестантской церкви «Новая жизнь». Согласно полученным бумаг, верующие должны были освободить помещение до 26 апреля, пишет nn.by.

Десятки человек стали живым щитом перед дверью, не пуская судебных исполнителей.

«Были судебные исполнители, но сейчас ушли уже. Слава Богу! Милиция также приезжала, но собрались наши братья - около 100 человек - и милиция не полезла. Уехали. Исполнители тоже уехали, но сказали, что дело будет продолжаться, так как они должны выполнить решение суда от 2009 года - никак не могут выполнить. По этому решению мы должны оставить наше здание, но мы никуда не собираемся уходить. Исполнители предложили нам решать этот вопрос с властями. Мы стараемся это делать, но власти-то не идут пока на контакт», - отметил юрист протестантской общины Сергей Луканин в комментарии krynica.info.

Причины, почему власти снова пытались выселить церковь именно сейчас, Сергей Луканин не знает. «Периодически где-то раз в год они нас беспокоят такими вопросами, но года полтора не было их слышно. Почему - не знаем», - сообщил юрист.