11 автомобилей, от которых владельцы избавляются вскоре после покупки 1 26.04.2017, 15:03

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Рейтинг составила американская компания iSeeCars, занимающаяся исследованиями автомобильного рынка.

iSeeCars проанализировала свыше 24 миллионов фактов продаж новых автомобилей за 2015 и 2016 годы (модельных годов с 2015 по 2017-й), пишет abw.by.

С помощью VIN-кодов определены машины, которые в период от четырех месяцев до года с момента первой продажи (нового автомобиля) попадали на рынок подержанных автомобилей и продавались повторно.

Эксперты исключили из общего числа автомобили со значительным пробегом на момент реализации их как новых, а также подержанные машины со слишком маленьким пробегом. В список не попали модели с количеством продаж менее 50.000 экземпляров.

Самым перепродаваемым автомобилем эксперты назвали BMW третьей серии – это восемь процентов от общего количества экземпляров, которые были реализованы повторно в пределах первого года эксплуатации.

В рейтинг попали еще три модели баварской марки (четвертая и пятая серия, а также кроссовер X3) и две модели Mercedes (C и E-класса). Есть в списке две модели Nissan (Versa и Versa Note), Dodge Dart, Subaru WRX и Chrysler 200.

Как отмечают эксперты, владельцы часто перепродают модели «премиальных» марок из-за разочарования.

По информации iSeeCars, большинство из перепроданных «трешек» BMW были в достаточно простых комплектациях, которые ввиду недорогого исполнения не произвели на клиентов должного впечатления. Также в iSeeCars подсчитали среднюю стоимость автомобилей из рейтинга – в статусе новых и подержанных. Меньше всего в цене потеряла Subaru WRX.