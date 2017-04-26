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Минчанин выиграл у таможни дело

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  • 26.04.2017, 15:14
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Житель столицы не намерен останавливаться на промежуточной победе и потребует от таможенников компенсации всех убытков.

Полгода ушло у минчанина Сергея Анти, у которого изъяли на белорусско-польской границе импортную вытяжку, чтобы доказать, что его необоснованно привлекли к административной ответственности за предоставление таможне недостоверных сведений, пишет tut.by.

22 октября прошлого года Сергей возвращался из Польши на автомобиле через пункт пропуска «Песчатка». С собой минчанин вез вытяжку, которая стоила около 500 долларов. Ее вес без упаковки составлял 29,4 кг, брутто — 37,2 кг. Так как товар ввозился для личного пользования, Сергей указал в декларации вес нетто — 30 кг и передал документ таможеннику. Вскоре вытяжку достали из машины и прямо в упаковке поставили на весы, которые показали 37,2 кг. Данный факт сотрудники таможни зафиксировали на фотоаппарат, а мужчине сообщили, что он совершил административное правонарушение — предоставил недостоверные сведения о товаре.

Возмущенный Сергей снял упаковку с вытяжки и взвесил ее. Товар со всеми деталями весил 29,4 кг. Однако это не спасло ни его, ни вытяжку. Сотрудники таможни отказались фиксировать показания весов без упаковки и, соответственно, приложить данную информацию к протоколу. В упаковке его вытяжка весила более 35 кг, а значит, попадала под определение «неделимого товара», за перевозку которого необходимо заплатить совокупный таможенный платеж. Сергей же в своей декларации указал вес менее 35 кг, что формально выглядело как предоставление недействительных сведений с целью уклонения от уплаты.

Материалы административного правонарушения направили в суд, который признал Сергея Анти виновным и наказал штрафом в 5 базовых величин — 105 рублей (на то время базовая составляла 21 рубль. — ред.) — без конфискации вытяжки. Хоть минчанин и вернул себе изъятый товар, но виновным себя не считал и обжаловал данное решение в Брестском областном суде. Однако это не дало результатов — областной суд поддержал суд Московского района Бреста. Тогда Сергей Анти обратился в Верховный суд, который признал его аргументы обоснованными.

«Судом не учтены требования п. 2 ст.75 ТК ТС. В соответствии с данной правовой нормой базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок является таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар предоставляется для розничной продажи, объем или иная характеристика), — говорится в постановлении, подписанном председателем Верховного суда Валентином Сукало. — По ее смыслу при исчислении таможенных пошлин масса (вес) товара определяется с учетом только такой первичной упаковки, которая от товара до его потребления неотделима и в которой он предоставляется для розничной продажи. Упаковка ввезенного товара, согласно материалам дела, состояла из картонной коробки, пенопласта, деревянной ручки и не отделимой от товара не являлась. Соответственно, она не могла быть включена и в его вес. Вес товара без нее составлял 29,4 кг, в связи с чем таможенные платежи за товар уплате не подлежали. Состав административного правонарушения в деяниях Анти С.А. с учетом этого отсутствует».

Верховный суд решил, что при таких обстоятельствах постановления в отношении Сергея не могут быть признаны законными и обоснованными. Поэтому их следует отменить, а дело прекратить.

В беседе с журналистами Сергей Анти отметил, что на этом не намерен сдаваться и планирует подать на Брестскую таможню в суд с иском о возмещении убытков.

— Верховный суд принял решение вернуть мне пять базовых штрафа. Кроме штрафа я два раза ездил в Брест: на суд и за вытяжкой. Я также понес расходы, связанные с растаможкой, издержками по судам: районный, областной, Верховный. Ну и рассчитываю на возмещение морального вреда, — отметил собеседник.

Ответ из Госстандарта на обращение Сергея Анти с просьбой разъяснить, что же понимается под термином «первичная упаковка»
Ответ из Госстандарта на обращение Сергея Анти с просьбой разъяснить, что же понимается под термином «первичная упаковка»

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