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Правозащитницу Татьяну Ревяко оштрафовали на $230

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  • 26.04.2017, 15:40
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Татьяна Ревяко
Фото: Facebook

Минский суд оштрафовал правозащитницу за участие в акции солидарности 26 марта.

Рассмотрение административного дела в отношении правозащитницы Татьяны Ревяко продолжилось 26 апреля в суде Центрального района Минска, сообщает ПЦ «Весна».

Заседание дважды переносилось, однако сегодня судья Виктория Шабуня все же смогла довести дело до конца.

В суде 26 апреля в качестве свидетеля задержания выступила юрист ПЦ "Весна" Наста Лойко, а также к материалам дела был приобщен мониторинговый отчет наблюдателей за ходом мирной акции протеста, прошедшей 26 марта.

По итогу заседания судья Виктория Шабуня сочла вину Татьяны Ревяко доказанной и осудила правозащитницу к штрафу в 20 базовых величин - 460 рублей ($230).

Напомним, Татьяну Ревяко задержали 26 марта на Октябрьской площади Минска и, вместе с другими задержанными, отвезли в РУВД Центрального района столицы, где долгое время удерживали в жестких условиях, в дворике, лицом к стене, с поднятыми вверх руками.

Позже стало известно, что сотрудники милиции составили на правозащитницу сразу два протокола: по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП РБ (неповиновение законным требования должностного лица). Протоколы правозащитнице не предъявляли и она их не подписывала.

Татьяна Ревяко направила в Прокуратуру города Минска жалобу в связи со своим произвольным задержанием на Октябрьской площади 26 марта и жестоким обращением в Центральном РУВД, куда она была доставлена после задержания. Ответа она пока не получила.


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