Польские «Леопарды» будут переброшены на 400 километров восточнее 3 26.04.2017, 15:57

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Leopard 2A5

Фото: defence24.com

Военные части возле Варшавы и на границе с Калининградской областью РФ будут усилены танками новейшего образца.

Министерство национальной обороны Польши решило перебросить два батальона, которые вооружены новейшими танками Leopard 2A5, для усиления войск около восточной границы, пишет авторитетное издание janes.com (перевод – «Белсат»).

Танки из состава 34-й бронекавалерийской бригады имени великого коронного гетмана Яна Замойского отправляются к 1-й бронетанковой бригаде имени Тадеуша Костюшко. В танковый батальон польской армии входят 58 машин. Речь в итоге идет о перемещение 116 самых современных танков на вооружении Польши на восток — это примерно половина всех польских «леопардов».

Таким образом, около 100 «Лепардов» попадут из Жагани на западе Польши в восточные окрестности Варшавы — боевые машины будут переброшены более чем на 400 километров к востоку.

Leopard 2 — танк немецкого производства, которым Польша заменяет советские машины на базе Т-72. Модификация А5 была разработана в конце 1990-х годов и имеет усиленное бронирование, обновленные устройства наблюдения, полностью электрический механизм поворота башни. Механизм лафета пушки обновлен для возможного установления новой, более длинной, рули и использования более мощных боеприпасов.

Как сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал-лейтенант Лешек Суравски, ожидается, что перемещение сотни танков и подготовка к боевой готовности на новом месте займет около года.

Танк PT-91 Twardy

Одновременно польские танки PT-91 Twardy (модернизированные в 1990-е годы танки Т-72) из состава 1-й бронетанковой бригады будут отправлены также на восточную границу страны — в город Гижицко, который находится недалеко от российского Калининграда. Здесь стоит 15-я механизированная бригада имени Завиши Черного. А устаревшие танки Т-72М1 советского производства будут перемещены на запад — к 34-й бригаде.

«В связи с передислокацией двух батальонов к 1-й бригаде мы создадим в 16-й механизированной дивизии (в которую входит 1-я ТБр) сильную танковую бригаду, которая необходима на восточном берегу Вислы. В свою очередь перебрасывание танков РТ-91 Twardy к Гижицко значительно улучшит боевые способности 15-й механизированной бригады», — сказал генерал Суравски в интервью армейскому журналу Polska Zbrojna.

Ранее Томаш Шатковски, государственный вице-секретарь в Минобороны Польши, также отметил связь передислокации самых мощных боевых машин польской армии с внешнеполитической ситуацией.

«Решение о перенесении части сил 34-й бронекавалерийской бригады из Жагани к 1-й бронекавалерийской бригаде в Вэсолэй (восточный пригород Варшавы) было принято на основе рациональных причин, которые следуют в том числе из-за новой ситуации в сфере безопасности, вызванной конфликтом в Украине, а также недостаточностью оборонного потенциала в восточной части Польши», – сказал чиновник.

Лешек Суравски

Польша уже много лет постепенно заменяет танки, которые основаны на советских разработках (таких как Т-72) на немецкие Leopard 2, полностью интегрируя связь, логистическое обеспечение и вооружение мощных боевых машин с партнерами в НАТО. Сейчас Варшава имеет около 250 танков Leopard 2А4 и Leopard 2А5, более 200 танков PT-91 Twardy и около 500 устаревших Т-72.

Танки немецкого производства планируется и дальше покупать для повышения мощности польских танковых войск, однако у бундесвера уже нет запасов, которые бы позволяли продавать «лишние» машины, поэтому польские военные ищут варианты, где купить новые или не слишком старые «леопарды» за относительно небольшую цену .

В то же время Польша не исключает возможности разработать танк собственно польской конструкции, что бы дало возможность быть более независимыми на рынке оружия и дать дополнительный толчок для развития польской тяжелой промышленности.

«Деньги на это запланированы», — сказал генерал-лейтенант Суравски.