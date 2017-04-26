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В Грузии мужчина нашел медвежонка и отнес в парламент

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  • 26.04.2017, 16:03
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После того, как «находку» не приняли в зоопарке, мужчина обратился непосредственно к властям.

В приемной парламента Грузии в Тбилиси накануне побывал необычный посетитель – медвежонок, которого принес местный житель, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии, пишет aspekty.net.

Мужчина нашел полуторамесячного медвежонка на дороге Цкнети-Бетания. Он рассказал, что сначала обратился в Тбилисский зоопарк, но там животное не приняли. После этого он отправился в парламент, где пробыл некоторое время и ушел вместе с медвежонком.

Директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе пояснил, что по закону зоопарк может принимать новых животных, если этот вопрос согласован с инспекцией охраны окружающей среды министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии.


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