Александра Саснович: Я обычная девчонка со своими причудами 1 26.04.2017, 16:22

Первая ракетка Беларуси рассказала о том, как пришла в большой теннис.

После блестящего выступления в полуфинальном матче Кубка федерации против швейцарок первый номер белорусской сборной Александра Саснович рассказала pressball.by, на каких принципах строит игру и жизнь.

Александра Саснович заявила о себе 3-4 года назад как новая яркая звездочка белорусского тенниса. Но при переходе в профессиональный теннис возникли трудности, появились опасения, что она, подобно другим нашим дарованиям, сгинет без следа в пучине бесчисленных квалификаций к заурядным турнирам. Однако успешное выступление в Кубке федерации совпали с ее продвижением в индивидуальном рейтинге. А основательность игры Саши дает право считать это хорошей базой для дальнейшего прогресса.

- И на корте, и за его пределами ты поражаешь рассудительностью: четко излагаешь мысли, без эмоций анализируешь плюсы и минусы своей игры. В 23 года выглядишь по-настоящему взрослым человеком. Это всегда тебя отличало?

- Честно говоря, не могу сказать, что я такая уж рассудительная. Обычная девчонка со своими причудами и чертами характера. Просто в теннисе я не новичок — с девяти лет занимаюсь, многое понимаю и могу отличить в своей игре хорошее от плохого.

- Считается, что в девять лет начинать играть в теннис уже поздно. А некоторые родители приводят своих чад в 3-4-летнем возрасте, когда те ростом меньше, чем ракетка...

- Если быть точнее, я начала заниматься где-то в восемь с половиной лет. До того увлекалась таэквондо. А в 3-4 года, считаю, — все-таки не стоит отдавать ребенка в теннис. Лучше на физкультуру, плавание, гимнастику направить, а уже в 6-7 лет пусть берут в руки ракетку.

- Получается, что остальные дети уже давно занимались, когда ты пришла. И сверстники наверняка обыгрывали тебя на первых порах...

- Конечно, обыгрывали. К тому же я месяц на корт не решалась выйти. Потому что была очень стеснительной. Тренеры все уговаривали. А я сидела и только смотрела на других. В конце концов меня убедили. Помню, когда только начинала играть, девчонки уже подавали крученные, резанные и плоские подачи — а я об этом даже представления не имела, просто вводила мяч в игру. Но через полгода я уже стала обыгрывать этих девчонок. Впрочем, каких-то больших амбиций ни у меня, ни у родителей не было. Просто увлечение. Никто не думал, что для меня это станет профессией. Поначалу тренировки проходили два или три раза в неделю. После 11 частота занятий возросла. А первое индивидуальное занятие с тренером я взяла в 15 лет.

- Азаренко в этом возрасте уже играла профессиональные турниры.

- У каждого свой путь.

- Теннис — твой выбор или инициатива родителей?

- Мой папа был профессиональным хоккеистом. А после завершения карьеры стал играть с друзьями в теннис. Получается, 15 лет он занимался как любитель. И однажды предложил мне попробовать. Я начинала в группе Светлакова Игоря Евгеньевича и Светлакова Павла Евгеньевича. У него уже занимались девчонки из моего класса — Даша Шульженок, Божена Синкевич... Мы учились вместе, общались. Почему бы еще и не играть в теннис?! Родители, в основном мое теннисное увлечение курировал папа, давали мне полную свободу: хочешь — иди на тренировку, хочешь — не иди. Но у меня даже мысли такой не было — пропустить занятие. Мне нравилось играть. Конечно, в теннисе есть и рутинные упражнения отработки некоторых ударов. Я их не очень любила. Думаю, мне было бы сложно проявить себя в цикличном виде наподобие велоспорта. И делать одно и то же — крутить-крутить педали без конца — не смогла бы. А в теннисе много разнообразия.

- Навыки таэквондо пригодились?

- Да. Пластика, координация, растяжка — все это было востребовано. И мне было проще начинать. Я уже была подвижной, боевой.

- И, наверное, мальчикам в школе было непросто с тобой.

- Верно. Мне было без разницы: один мальчик против меня или двое. Могла за себя постоять. Даже сама в драку лезла иногда.

- Первый официальный матч помнишь?

- Не очень отчетливо. Наверное, мне было лет 10-11. Это была "республика". Я проиграла Ане Фурмановой — 2:6, 0:6 или как-то так. Без шансов, в общем. Очень сильно расстроилась. Хотя она уже долго занималась теннисом, была второй сеяной...

- Поражения до сих пор принимаешь близко к сердцу?

- Уже не так, как раньше. Я адекватно могу смотреть на результат, проанализировать. В теннисе каждый получает то, что он заслуживает. И если я проиграла, значит, соперник был лучше, значит где-то недоработала.

- В последних матчах ты впечатлила владением различными элементами игры. И резанные, и свечки, и косые, и укороченные. У современных молодых теннисисток нечасто встретишь такую вариативность.

- Людей можно разделить на категории — игровые и не игровые. Я отношусь к первой категории. Меня хлебом не корми, дай нанести какой-нибудь хитрый удар, сыграть косо, сменить ритм. И, наверное, это помогает. Я владею всеми ударами и могу сыграть по любой схеме, какую мне предложит тренер. Могу подстроиться под мощный стиль, который, к примеру, исповедует Джорджи, ввязаться в вязкий теннис Никулеску или Голубич. Дальше все зависит от энергетики. Если настроение хорошее, то сыграю здорово. А если не очень — могу и провалиться. В теннисе очень непросто держаться на одном уровне. Но я над этим работаю, и, думаю, буду демонстрировать более стабильные результаты.

- Такое ощущение, что ты совсем близко с настоящим прорывом и в сольной карьере. Смотрел твой матч с Контой в Майами, британка потом выиграла турнир. Тренер подходил во время паузы, говорил "не плачь". Хотя ты играла на равных, и даже не совсем понятно чего именно не хватило для победы.

- Это у нас с тренером фишка такая, я не собиралась плакать. Он просто так, шутя, хотел меня приободрить. А не хватило мне, наверное, веры в то, что могу обыграть такую серьезную соперницу. Но я поработала над собой. И в матчах Кубка федерации уже играла с гораздо большей уверенностью против высокорейтинговых теннисисток.

- Ты говорила, что у тебя всегда 5-6 решений. Такое ощущение, что сейчас выбор верного из них дается легче.

- Да. Стараюсь придерживаться определенной схемы игры. И сейчас уже у меня не 5-6 вариантов, а 2-3. но более четких, отработанных. Одно решение основное, а два запасных.

- В женском теннисе сейчас проходит смена поколений. И нынешнее племя, на взгляд многих, уступает в технической оснащенности звездам 2000-х. К примеру, Кербер называли самой слабой первой ракеткой всех времен. Согласна ли ты с этим? Женский теннис деградирует или прогрессирует?

- Конечно, прогрессирует. С каждым годом все больше сильных молодых девчонок. Все идет вперед — техника, скорость, мощь, психология. Что же касается оснащенности игроков — что-то в этом, может и есть. Но, помимо техники, очень важны характер, воля к победе, целеустремленность. Порой это даже имеет большее значение. И вообще я считаю, что первых не судят. Если человек стал лучшим, то здесь уже нечего обсуждать.

- Переход из юниорского тенниса во взрослый у многих проходит тяжело. Ты не исключение. Как преодолела это испытание?

- Это был очень сложный период. По юниорам тоже не все получалось. Я 25-й закончила играть. Могла еще год провести по юниорам, но с тренером решили пойти в профессиональный тур. Самое начало важно перетерпеть. Квалификации 10-тысячников очень выматывали. Но втянулась, стало проще.

- Не обидно, что, например, молодым французам, американцам на некоторые турниры дают "уайлд кард". А тебе приходиться преодолевать одну квалификацию за другой.

- Нет, не обидно. У каждого своя история. И у них очень сильная конкуренция, много игроков. Так что "уайлд кард" в любом случае нужно заслужить. Просто так ничего не бывает.

- Сейчас разгорелась дискуссия вокруг Марии Шараповой, которая возвращается после дисквалификации за использование мельдония. Некоторые теннисистки против того, чтобы ей давали "уайлд кард". Какое твое мнение по этому вопросу?

- Я не знаю всей этой истории, поэтому я не могу делать какие-либо выводы. Надо вникнуть в детали, пообщаться с Машей, чтобы точно говорить, что произошло.

- Правда, что в "ВТА туре" не бывает подруг, как говорят некоторые игроки?

- Пожалуй, подруг действительно не бывает. Но проводить вместе время, быть в хороших отношениях ничего не мешает. Я очень хорошо общаюсь с Дианой Мантинкевиц, Лизой Куличковой. Если играем на одном турнире, часто ужинаем вместе.

- Во время пресс-конференции ты рассказала, что читала интервью Бачински. То есть интересуешься другими игроками, ищешь информацию о них?

- Как-то мне попалось ее интервью накануне матча. Читала, что она очень хорошо отзывалась обо мне. Но Тимеа вообще очень позитивная. Она заканчивала с теннисом, работала официанткой, многое переосмыслила, вернулась и добилась приличных результатов, вышла в полуфинал "Ролан Гаррос". Поэтому она большая молодец. К тому же позитивно, свободно относится к жизни. Настоящая, какая есть.

- Много читаешь?

- Честно говоря, не очень. Порой обращаю внимание на биографии игроков, например, Серены Уильямс. Сейчас жду выхода книги Маши Шараповой. Люблю книги по психологии, афоризмы.

- Какое любимое изречение?

- Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одной, чем вместе с кем попало.

- Ты вернулась к Игорю Светлакову, с которым работала детства. Хотя многие предпочитают ехать в зарубежные центры — во Франции, США. Не рассматривала такой вариант?

- На самом деле в Минске все есть для тенниса. Открытые, крытые корты. Трава, грунт, хард. Хороший тренажерный зал, питание... Меня все устраивает. Если б еще и погода была круглый год солнечной — вообще было бы супер.

- Ты говорила, что любишь покушать, хотя со стороны этого не скажешь. Как удается держать себя в руках?

- Тренер мне не запрещает кушать много. При одном условии — все съеденное сжигать на тренировках. Конечно, во время соревнований я слежу за питанием и ограничиваю себя, а в остальное время могу позволить практически все. Иногда даже кусочек тортика. Но в основном рис, салаты, рыбу, курицу. Пасту из рациона убрала. И чувствую себя очень хорошо.

- Последний вопрос. Теннис поначалу был для тебя увлечением, чем стал сейчас?

- Всем! Не представляю жизнь без тенниса. Спасибо родителям, что привели меня и поддерживали психологически, финансово, советами. Теннис очень многое дал, открыл двери в мир новых возможностей. И я буду стараться реализовать те шансы, что мне выпадают. У меня есть определенные цели, даже тайная мечта. Потому и тайная, что раскрывать не буду. В этом случае пусть лучше за меня говорят результаты.