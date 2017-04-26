Свободные выборы – конец сегодняшней диктатуре 2 Станислав Шушкевич, gordonua.com

26.04.2017, 16:29

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политический режим в Беларуси нужно менять.

Сегодня я вспоминаю Чернобыль… О той ужасной трагедии мы узнали в лаборатории студенческого практикума. Повысился радиоактивный фон, и у одной студентки получились какие-то нелепые результаты измерения. Преподаватель даже устыдила ее. А потом она устыдила преподавателя, доказав, что ее измерения правильные. Получается, что о выбросе радиоактивности мы узнали опытным путем. Но мы и не догадывались, что это катастрофа, что это ядерный взрыв. Мы думали, что это серьезный выброс радиоактивности. Такое, увы, случается при всех мерах предосторожности.

На такие случаи предусмотрены и доведены до персонала определенные действия, которые нужно незамедлительно выполнять. В случае с Чернобылем этого сделано не было. Все ждали партийных указаний. Полной нелепицей стало выступление Горбачева в мае этого злополучного 1986 года. Я считаю его преступным. Он успокаивал людей и не обмолвился, что им нужно делать. Он выступал как коммунист, а не как человек.

Украинцы, конечно же, слышали о том, что в Беларуси сейчас строится атомная электростанция. Знаю, что этот факт настораживает литовцев и белорусскую оппозицию. И здесь я бы разделил два момента. Первый. Сегодняшняя власть – не виновник Чернобыля. Недостаточная поддержка потерпевших обусловлена не неправильными действиями власти, а нашей бедностью. Слаба экономика, а ее улучшение упирается в нежелание власти идти на разумное реформирование, на либерализацию экономических отношений, а значит на неизбежную для этой цели демократизацию. Справедливые выборы – конец сегодняшней диктатуре. Их отсутствие все губительнее сказывается на чернобыльских проблемах.

Политический режим нужно менять, но оппозиция не всегда правильно распределяет акценты, и увлекает людей протестовать против следствия, а не против причин. И как бы мне не нравилось сегодняшнее руководство моей страны, нужно признать, оно что-то делает в рамках тех экономических возможностей, которые может себе позволить. Упрекать их в том, что они пошли по пути строительства АЭС – сложно.

Как физик, я считаю, что Беларуси нужна атомная электростанция. Мы производим не так много электроэнергии на душу населения, а хорошо известно, что при малом количестве энергии люди не могут быть зажиточными. У нас же энергии меньше, чем в развитых цивилизованных странах. И атомная станция для Беларуси позволяет решить этот вопрос.

Но! Та электростанция, которая строится у нас, – действительно политический проект и выпад против Литвы. Если там, не дай бог, случится какой-то выброс, то все пойдет на Вильнюс. Так с соседями не поступают.

Кроме всего прочего, тот реактор, который ставят на белорусскую АЭС, не испытан и не проверен. Ни одна станция в мире на таком реакторе еще не работает. Беларусь становится зоной эксперимента. И это у границ Украины, Литвы, Латвии, Польши.

Реактор этот делают в России. А зная качество российских работ, от автомобилей до ширпотреба, надеяться на хорошее очень опасно. Неаккуратность у россиян при выполнении в том числе и ответственных работ – традиционное качество. Вдобавок ко всему и площадка под строительство выбрана без учета мнения профессионалов.

И чтобы быть до конца объективным, хочу обратиться к тем, кто говорит об альтернативных источниках электроэнергии. Пока они не просматриваются. По самым смелым оценкам, использование термоядерных реакций в мирных целях смогут освоить только через 50-70 лет. Да, есть примитивные источники энергии, возобновляемые. Например, выращивание рапса и создание из него дизельного топлива. Но пока это в три-четыре раза дороже, чем дизельное топливо из нефти. А использование энергии ветра и воды – это слабый вклад для белорусских условий. Сейчас без ядерной энергетики трудно сделать Беларусь, да и Украину, странами зажиточных граждан.

Станислав Шушкевич, gordonua.com