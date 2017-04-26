США размещают в Южной Корее систему ПВО 26.04.2017, 16:31

Фото с сайта profi-forex.org

В среду систему ПРО перевезли на поле бывшего гольф-клуба в провинции Сонджу.

На фоне усиливающихся трений по поводу ракетных и ядерных амбиций КНДР американские военные приступили к развертыванию в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD, что вызвало весьма неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за рубежом, передает русская служба BBC.

В провинции Сонджу, куда в среду перевезли оборудование комплекса, колонну американской военной техники встретили сотни демонстрантов, протестующих против размещения там системы ПРО.

Пекин заявляет, что развертывание комплекса THAAD подрывает безопасность в регионе.

Опасаясь, что Пхеньян планирует новые ракетные и ядерные испытания, США уже отправили к побережью Корейского полуострова авианосную группу.

На среду назначен и секретный брифинг в Белом доме, на который приглашены сразу все 100 членов американского сената. Кроме того, Вашингтон обратился в Совет Безопасности ООН с призывом немедленно заняться решением северокорейской проблемы и параллельно попытался заручиться поддержкой Пекина.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - мобильный комплекс наземного базирования, предназначенный для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности и призванный защитить Южную Корею от ракетной угрозы со стороны северного соседа.

Как уточнили в южнокорейском министерстве обороны, размещение системы ПРО было согласовано еще в прошлом году, однако в эксплуатацию она будет введена только к концу 2018 года.

Развертывание противоракетного комплекса THAAD совпало по времени со спуском на воду нового китайского авианосца - второго авианосца в арсенале Пекина, но первого, созданного в самом Китае.