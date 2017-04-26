закрыть
26 апреля 2017, среда, 17:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США размещают в Южной Корее систему ПВО

  • 26.04.2017, 16:31
Фото с сайта profi-forex.org

В среду систему ПРО перевезли на поле бывшего гольф-клуба в провинции Сонджу.

На фоне усиливающихся трений по поводу ракетных и ядерных амбиций КНДР американские военные приступили к развертыванию в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD, что вызвало весьма неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за рубежом, передает русская служба BBC.

В провинции Сонджу, куда в среду перевезли оборудование комплекса, колонну американской военной техники встретили сотни демонстрантов, протестующих против размещения там системы ПРО.

Пекин заявляет, что развертывание комплекса THAAD подрывает безопасность в регионе.

Опасаясь, что Пхеньян планирует новые ракетные и ядерные испытания, США уже отправили к побережью Корейского полуострова авианосную группу.

На среду назначен и секретный брифинг в Белом доме, на который приглашены сразу все 100 членов американского сената. Кроме того, Вашингтон обратился в Совет Безопасности ООН с призывом немедленно заняться решением северокорейской проблемы и параллельно попытался заручиться поддержкой Пекина.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - мобильный комплекс наземного базирования, предназначенный для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности и призванный защитить Южную Корею от ракетной угрозы со стороны северного соседа.

Как уточнили в южнокорейском министерстве обороны, размещение системы ПРО было согласовано еще в прошлом году, однако в эксплуатацию она будет введена только к концу 2018 года.

Развертывание противоракетного комплекса THAAD совпало по времени со спуском на воду нового китайского авианосца - второго авианосца в арсенале Пекина, но первого, созданного в самом Китае.


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии