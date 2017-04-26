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Ликвидатор на ЧАЭС: Власти не заинтересованы в решении чернобыльских проблем

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  • 26.04.2017, 16:57

Режим окончательно забыл о героях-ликвидаторах.

Чернобыльская трагедия замалчивается. Ликвидаторы переведены в разряд пострадавших, льготы ликвидированы. Вводятся в севооборот загрязненные земли, нет должного контроля за продукцией, которая потребляется, передает «Радые Рацыя». Власти Беларуси за одолженные в России деньги, используя российские реакторы, строят новую атомную станцию. Говорит правозащитник ПЦ «Весна» из Мозыря Владимир Телепун - ликвидатор этой техногенной катастрофы:

- Только после марша в 90-м начались какие-то льготы, компенсации, мы имели бесплатное санаторно-курортное лечение, впоследствии были льготы на коммунальные платежи. А сейчас мы даже не ликвидаторы, а пострадавшие от чернобыльской катастрофы. Если раньше меня вызвали ежегодно на медицинский осмотр, то теперь и этого уже не делают.

В 2011 году Владимир Телепун был награжден орденом «Чернобыльский Крест: Мужество. Честь.Гуманность». Это высшая награда Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины».


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