закрыть
26 апреля 2017, среда, 17:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперты назвали самые живописные аэропорты

  • 26.04.2017, 17:10

Лидером списка оказался аэропорт Хуанчо-Ираускин на острове Саба.

Исследовательская компания PrivateFly обнародовала рейтинг самых живописных аэропортов мира. Лидером рейтинга оказался аэропорт Хуанчо-Ираускин, расположенный на Карибском острове Саба, пишет korrespondent.net.

Рейтинг был составлен на основе мнений туристов, которые отдали первенство Хуанчо-Ираускин благодаря его живописным и необычным видам.

Этот же аэропорт совсем недавно был включен в число наиболее опасных воздушных гаваней, поскольку имеет самую короткую взлетно-посадочную полосу в мире.

В топ-3 также попали аэропорты Донегол в Ирландии и Ницца Лазурный Берег во Франции, на берегу Средиземного моря.

В первую десятку вошли Гибралтар, Квинстаун (Новая Зеландия), Лондон-Сити (Великобритания), аэропорт Принцессы Юлианы (Карибские острова), авиагавани Орландо (США), Барра (Великобритания) и Билли Бишоп Торонто Сити (Канада).


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии