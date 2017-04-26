Эксперты назвали самые живописные аэропорты 26.04.2017, 17:10

Лидером списка оказался аэропорт Хуанчо-Ираускин на острове Саба.

Исследовательская компания PrivateFly обнародовала рейтинг самых живописных аэропортов мира. Лидером рейтинга оказался аэропорт Хуанчо-Ираускин, расположенный на Карибском острове Саба, пишет korrespondent.net.

Рейтинг был составлен на основе мнений туристов, которые отдали первенство Хуанчо-Ираускин благодаря его живописным и необычным видам.

Этот же аэропорт совсем недавно был включен в число наиболее опасных воздушных гаваней, поскольку имеет самую короткую взлетно-посадочную полосу в мире.

В топ-3 также попали аэропорты Донегол в Ирландии и Ницца Лазурный Берег во Франции, на берегу Средиземного моря.

В первую десятку вошли Гибралтар, Квинстаун (Новая Зеландия), Лондон-Сити (Великобритания), аэропорт Принцессы Юлианы (Карибские острова), авиагавани Орландо (США), Барра (Великобритания) и Билли Бишоп Торонто Сити (Канада).