закрыть
26 апреля 2017, среда, 17:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Поляки зажгли свет в Припяти

  • 26.04.2017, 17:33

Польские энергетики во время частной поездки в закрытую Чернобыльскую зону зажгли свет в заброшенном заводе «Юпитер».

Возродить «город-призрак» попытались польские «сталкеры» из Napromieniowani.pl. Их целью было включить свет в одном из зданий Припяти, передает «Белсат».

«Юпитер» — секретное предприятие, на котором производили стрелковое оружие с огромной точностью и мощностью.

Официально завод был филиалом киевского завода «Маяк» и производил мелочи вроде роликов лентопротяжного механизма для бытовых магнитофонов. Но в действительности на территории «Юпитера» занимались разработкой и сборкой военных ЭВМ и «черных ящиков». «Юпитер» работал еще 15 лет после катастрофы.


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии