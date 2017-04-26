Поляки зажгли свет в Припяти 26.04.2017, 17:33

Польские энергетики во время частной поездки в закрытую Чернобыльскую зону зажгли свет в заброшенном заводе «Юпитер».

Возродить «город-призрак» попытались польские «сталкеры» из Napromieniowani.pl. Их целью было включить свет в одном из зданий Припяти, передает «Белсат».

«Юпитер» — секретное предприятие, на котором производили стрелковое оружие с огромной точностью и мощностью.

Официально завод был филиалом киевского завода «Маяк» и производил мелочи вроде роликов лентопротяжного механизма для бытовых магнитофонов. Но в действительности на территории «Юпитера» занимались разработкой и сборкой военных ЭВМ и «черных ящиков». «Юпитер» работал еще 15 лет после катастрофы.