Европарламент запустил процедуру лишения Ле Пен неприкосновенности 3 26.04.2017, 17:50

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Марин Ле Пен

Фото AFP

Прокремлевского кандидата обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.

Европарламент в среду официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, пишет realist.online.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на парижские СМИ.

Ранее французские следователи, которые занимаются расследованием в отношении Ле Пен, направили запрос в Европарламент с требованием лишить ее иммунитета. Ее обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.

Марин Ле Пен заявила, что покидает пост главы ультраправой партии «Национальный фронт».

По результатам первого тура выборов президента, который прошел 23 апреля, Ле Пен набрала 21,3% голосов и вышла во второй тур.