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Кому не надо будет платить за пребывание в погранполосе

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  • 26.04.2017, 17:59
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Подписан указ, который разъясняет порядок пребывания в погранзоне и погранполосе.

Например, он прописывает, кто не должен будет платить за посещение погранполосы, пишет tut.by.

Прошлой осенью говорилось, что с 1 января 2017 года посещение погранзоны для белорусов станет бесплатным, а пропуска в погранполосу будут действовать не год, а два.

Подписанный указ № 132 определяет, какие категории граждан освобождаются от уплаты пошлины за въезд в погранполосу, а также прописывает другие моменты.

Так, с 1 января 2017 года отменена государственная пошлина за въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне для граждан нашей страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси.

Тот же закон вводит оплату госпошлины за выдачу пропусков в пограничную полосу. Но платить должны не все. Например, это не касается тех, кто в погранполосе исполняет трудовые (служебные) обязанности, посещает места захоронения родственников, владеет недвижимым имуществом. Не нужно оплачивать пошлину и участникам войны и родственникам военнослужащих, которые служат в пограничных войсках.

Новый указ утверждает перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от необходимости оплачивать госпошлину. Причем эта льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.

Приезжие иностранцы, не достигшие 14-летнего возраста, освобождаются от уплаты пошлины за нахождение в погранзоне, равно как и граждане Беларуси этого же возраста — за пребывание в пограничной полосе.


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