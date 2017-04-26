«Открытую Россию» признали нежелательной организацией 5 26.04.2017, 18:10

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В Генпрокуратуре РФ считают, что деятельность организации «представляет угрозу безопасности России».

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией «Открытую Россию». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нежелательными признаны, согласно сообщению, зарегистрированные в Великобритании организации «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также американский «Институт современной России».

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — заявили в Генпрокуратуре.

Сотрудничество с «нежелательными организациями», согласно российскому законодательству, предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.