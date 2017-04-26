Еврокомиссия вступилась за соросовский университет в Венгрии 26.04.2017, 18:47

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Европейская комиссия направила правительству Венгрии формальное уведомление о начале разбирательства.

Европейская комиссия начала разбирательство против властей Венгрии в связи с угрозой закрытия работающего в стране Центрально-Европейского университета (CEU), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом.

Новый закон о высшем образовании, принятый Будапештом в начале апреля, несовместим с фундаментальными рыночными свободами, считают в комиссии, заявление которой цитирует BBC.

Закон, который вступит в силу в октябре, требует ото всех иностранных высших учебных заведений открывать кампусы в родных для них странах.

Центрально-Европейский университет зарегистрирован в штате Нью-Йорк, однако не имеет там кампуса.

«Впервые с 1945 года европейское государство пытается закрыть свободный университет», - заявил накануне ректор CEU Майкл Игнатьев в интервью Financial Times.

Выпускники вуза получают сразу два диплома - венгерский и американский. Это дает ему несправедливые преимущества перед конкурентами, заявлял ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Европейская комиссия направила правительству Венгрии формальное уведомление о начале разбирательства. У кабинета Орбана есть месяц, чтобы отреагировать на него.

В рамках Евросоюза подобные разбирательства заключаются в переписке между Брюсселем и национальными правительствами, в которых власти ЕС требуют юридических разъяснений по тем или иным вопросам, отмечает агентство Франс пресс.

Далее дело может пойти в Европейский суд и завершиться наложением крупного штрафа на провинившуюся страну.

Кроме того, статья 7 Устава ЕС позволяет приостанавливать права входящей в него страны в случае систематического нарушения ею ценностей, перечисленных в документе. Для этого меру должны единогласно поддержать все члены Евросоюза.

В настоящее время это маловероятно, так как на стороне Венгрии может выступить Польша, чья политика также вызывает недовольство верховных властей ЕС, объяснял в беседе с Тамаш Кенеши - автор блога Eurologus, посвященного отношениям Брюсселя и Будапешта.

Центрально-Европейский университет основан в 1991 году. На начальном этапе финансовую поддержку оказывал родившийся в Будапеште бизнесмен и филантроп Джордж Сорос.

Сорос и Орбан, называющий себя сторонником модели «нелиберальной демократии», поссорились из-за проблемы миграции.

В 2015 году Виктор Орбан распорядился построить на границе с Сербией ограждение, чтобы не пустить в страну беженцев от войны в Сирии.

После этого миллиардер обвинял венгерского лидера в том, что он «ставит вопросы безопасности границ выше человеческих прав».

В ответ Орбан называл Сороса врагом государства и рассказывал, как тот «платит нескольким организациям» в Венгрии, «замаскированным под гражданские объединения».

В четверг, 27 апреля, предприниматель встретится в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который также является публичным оппонентом главы венгерского правительства.