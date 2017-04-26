Павел Северинец: Мы требуем отставки Лукашенко! 4 26.04.2017, 18:56

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Павел Северинец

Ситуация в Беларуси – как политический Чернобыль.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал остановить строительство атомной электростанции в Островце.

- Сегодня исполняется 31 год со дня, когда произошел взрыв на ЧАЭС, но до сих пор Беларусь переживает последствия этой аварии. Режим и Кремль пихают нам под самое сердце в Островце бомбу замедленного действия. Неужели они забыли слова из Библии: Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, имя сей звезде «полынь».

Неужели они не видят знаков, которые сопровождают строительство на БелАЭС?

Саму станцию поставили на разломах земной коры, возле станции – могильник сибирской язвы. Дорогие друзья, мы должны ясно и громко сказать: Нет атомной станции в Островце!

Кроме того, мы наблюдаем настоящий политический Чернобыль в Беларуси, когда людей бросают в воронки, когда патриоты своей страны сидят в тюрьмах – это политический Чернобыль. Когда у людей, у которых нет работы, забирают последние деньги – это политический Чернобыль. Мы понимаем, что остановить эту стройку в Островце мы сможем только тогда, когда сменим этот режим! Мы требуем отставки Лукашенко!

Жыве Беларусь! - сказал Павел Северинец.

Cайт Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с «Чернобыльского шляха».