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Минчанин: Выходил на День Воли – буду выходить и дальше

  • 26.04.2017, 19:25
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Власти своими действиями подталкивают людей выходить на улицы.

Житель столицы рассказал, почему решил выйти на «Чернобыльский шлях».

«Сегодня я принес цветы в память жертв Чернобыльской катастрофы. Я первый раз выхожу на подобную акцию. Выйти меня подтолкнули власти, которые просто сошли с ума. Они забрали у людей покой, забрали Конституцию, забрали страну.

Я выходил на День Воли – вышел и теперь, буду выходить и дальше. Мне, как и многим белорусам, прислали «письмо счастья». Я писал в налоговую, в вышестоящие органы. «Дописался» до того, что они подделали мою подпись на одном из документов, а милиция и прокуратура помогли им все это легализовать. Для меня это настоящая дикость. Не вижу другого пути, как выходить и заявлять об этом», - рассказал участник акции.

Cайт Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с «Чернобыльского шляха».


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