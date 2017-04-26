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В Беларуси с 1 мая подорожают сигареты

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  • 26.04.2017, 19:33
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Подорожание затронет некоторые виды сигарет.

В Беларуси с 1 мая подорожают некоторые виды сигарет. Как информирует БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по налогам и сборам, подорожание затронет продукцию Гродненской табачной фабрики «Неман» и продукцию предприятия «Табак-Инвест». Из гродненских сигарет на 5 копеек поднимется цена Pall Mall и Rothmans.

Из продукции «Табак-Инвест» дорожают на 3 копейки сигареты LD, некоторые виды Monte Carlo и Camel. На 5 копеек подорожают Camel Compact Activate Yellow. На 12 копеек подешевеют сигареты Camel Black, которые с 1 апреля подорожали на 20 копеек.

Известно, что подорожают Winston Blue & Green. На 5 копеек поднимется цена на Rothmans Demi Blue и Rothmans Demi Silver.


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