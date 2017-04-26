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Балаба вновь «замироточил» на стене в Минске

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  • 26.04.2017, 19:40

В одном из дворов Минска появился новый стрит-арт.

Неизвестные художники нарисовали командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу.

«Это я руковожу разгонами мирных собраний граждан. За ваши деньги», – написано на стене.

Ранее неизвестные художники уже изображали Балабу на одной из стен в столице.


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