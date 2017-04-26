Балаба вновь «замироточил» на стене в Минске

Балаба вновь «замироточил» на стене в Минске11
- 26.04.2017, 19:40
В одном из дворов Минска появился новый стрит-арт.
Неизвестные художники нарисовали командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу.
«Это я руковожу разгонами мирных собраний граждан. За ваши деньги», – написано на стене.
Ранее неизвестные художники уже изображали Балабу на одной из стен в столице.
Яшчэ адзін новы стрыт-арт у Менску— Радыё Свабода (@svaboda) 26 апреля 2017 г.
"Это я руковожу разгонами мирных собраний граждан за ваши деньги" pic.twitter.com/yPSVQVYppj