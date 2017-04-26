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Азаренко рассказала New York Times, как ее мать победила рак

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  • 26.04.2017, 19:47

В этом году мама Виктории Азаренко полностью поправилась.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в интервью газете New York Times рассказала, как ее мать победила рак. Она какое-то время пыталась скрывать свою болезнь от дочери. Однако Виктории все рассказал брат. Случилось это в начале 2016 года во время турнира в Брисбене. По телефону мать все отрицала. Когда Азаренко выиграла несколько турниров и прилетела в Минск, в аэропорту ее встречали родственники, в том числе и мать (Виктория называет ее сильной женщиной), все плакали, пишет euroradio.fm.

Но Азаренко поставили диагноз — рак груди четвертой степени. "Хуже всего, когда от тебя ничего не зависит, — рассказала Виктория. — Ты можешь только поддержать человека морально". Как раз в то время теннисистка узнала о своей беременности и позвонила матери, которая готовилась к операции. "Это просто отличные новости!" — сказала Алла Азаренко дочке.

Как пишет New York Times, в этом году мама Виктории Азаренко полностью поправилась. Полностью статью см. здесь.


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