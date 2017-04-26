Фоторепортаж с «Чернобыльского шляха» 2 26.04.2017, 20:00

Фото: Еўрарадыё

26 апреля в Минске прошло традиционное уличное шествие «Чернобыльский шлях».

Акция была разрешена властями. Люди собрались в 18 часов на площадке у кинотеатра «Октябрь» и прошли по тротуарам улицы Сурганова к чернобыльской часовне.

В шествии приняли участие от 500 до 1000 человек. Часть людей ушла в Киевский сквер, где в то же время проходила разрешенная властями акция, организованная КХП-БНФ. Она также была посвящена годовщине чернобыльской трагедии.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию «Чернбыльского шляха».

«Еврорадио» представляет фоторепортаж с акции.