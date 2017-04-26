Популярные научные факты, изменившиеся с 2000 года 26.04.2017, 20:16

Семь открытий, которые изменили содержание образования за последние 13 лет.

Тем кто окончил обучение в 2000 году и ранее интересно будет узнать, что изменилось в содержании образования за последние 13 лет.

Toneto.net приводит семь фактов, представляющие собой сравнительно новые дополнения к общеизвестным знаниям и даже поправки давних заблуждений.

1. Теперь в мире пять океанов

Традиционная география учила тому, что в мире четыре океана – Тихий, Атлантический, Ледовитый и Индийский.

Но в 2000 году Международная гидрографическая организация объединила южные части Атлантического, Индийского и Тихого океанов, создав пятое дополнение к списку – Южный океан.

2. Идеальное питание теперь представлено пищевой тарелкой, а не пирамидой

По велению первой леди, в 2011 году Министерство сельского хозяйства США отказалось от представленной в 2005 году вариации оригинальной пищевой пирамиды 1992 года.

Первоначальная пирамида предлагала порции различных групп продуктов, например две или три порции молочных продуктов ежедневно; новая тарелка демонстрирует общее количество. Например, половина вашей тарелки должна быть наполнена фруктами и овощами.

По словам Мишель Обамы, «это быстрое и упрощенное напоминание всем нам о необходимости внимательней относиться к употребляемой пище».

3. Стало известно, что человек постоянно выращивает клетки мозга

Окрашенные по методу Гольджи человеческие нейроны в гиппокампальной ткани

До 1980-х ученые считали, что количество нейронов у взрослых людей – это все нейроны, которые когда-либо будут у человека.

Закончив предыдущее исследование, ученый по имени Майкл Каплан обнаружил в мозгу взрослой обезьяны клетки-предшественники нейронов, что свидетельствовало о том, что в мозгу произошел нейрогенез, или создание нейронов.

Свидетельства нейрогенеза у взрослых также появлялись в 90-х, но они не были отмечены долгосрочным функционированием.

Затем, в 2013 году, ученые определили возраст гиппокампальных клеток умерших людей. Клетки, которые оказались моложе людей, доказали, что человеческий мозг сам создает нейроны. Таким образом, было установлено, что мозг стабильно обеспечивается молодыми клетками – даже несмотря на то, что по мере старения человек теряет общее количество этих клеток.

4. Наконец стало известно, как в клетки поступает вода

Ранее современная наука не могла объяснить, как вода настолько быстро проходит через клеточные мембраны, в составе которых имеется водонепроницаемый фосфолипидный биослой.

Затем, в 2003 году, Питер Эгр и Родрик Маккиннон обнаружили в оболочке клетки белковые каналы, названные аквапорины, которые позволяют воде проникать в клетку. За эту работу учёные получили Нобелевскую премию по химии.

Эгр и Маккиннон также исследовали множество других каналов и клапанов, имеющих решающее значение для нашего понимания функций клетки.

5. О протонах известно не так много, как мы думали ранее

Ранее ученые считали, что радиус ядра низок. Но в 2013 году международная команда ученых снова провела исследование, в результате получив значительно отличающееся число. Новый показатель был почти на четыре процента ниже, чем принято было считать ранее.

Эта разница, хоть она и не велика, представляет некую головоломку. Либо предшествующие тесты были ошибочными, либо неверны новые расчёты, или же мы понимаем квантовую электродинамику – то, как взаимодействуют свет и материя – не настолько хорошо, как мы думали.

6. Бронтозавр – больше не настоящий динозавр. На самом деле, он никогда не существовал

Когда вы думаете о гигантском травоядном динозавре с длинной шеей, на ум наверняка приходит бронтозавр.

Однако, строго говоря, бронтозавров даже не существовало. На самом деле этот вид появился в результате объединения двух других: апатозавра и камаразавра.

Причины заблуждения берут своё начало в периоде палеонтологии, известном как Костяные войны. Два палеонтолога, Отниэль Чарльз Марш и Эдвард Дринкер Коуп, ожесточенно враждовали из-за свидетельств существования динозавров.

В 1877 году, в разгаре конфликта, Марш обнаружил частичный скелет динозавра, к сожалению, без головы, которого он назвал апатозавром. Чтобы окончить макет, учёный использовал череп другого динозавра – камаразавра.

Однако когда двумя годами позже Марш обнаружил другой скелет, он назвал его бронтозавром, хотя на самом деле он просто нашел более полный скелет апатозавра.

Ошибку ученые заметили в 1903 году, но американский музей естественной истории Карнеги не заменял голову скелета до 1979 года. Многие не знают правды до сих пор.

7. «Частица Бога» реальна

Ещё в 1960-х годах учёные выдвинули теорию о Бозоне Хиггса, или частице Хиггса, также называемой «частицей Бога». Это открытие было последней частью головоломки в Стандартной модели – физической теории, которая предпринимает попытку описать взаимодействие частиц, тем самым объяснив существование жизни.

Открытие Бозона Хиггса имело столь большое значение, что учёные провели сорок лет в попытках его доказать (или опровергнуть). А в 2013 Франсуа Энглер и Питер В. Хиггс наконец-то сделали это. Тогда за свою работу по обнаружению частицы они получили Нобелевскую премию по физике.