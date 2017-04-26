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Эколог Татьяна Новикова: Время остановить Островецкое чудовище!

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  • 26.04.2017, 20:19

Белорусы должны добиваться прекращения строительства БелАЭС.

Представитель партии «Зеленые» Татьяна Новикова рассказала, почему Островецкая АЭС может стать новым Чернобылем:

«Мы сегодня вышли на акцию, чтобы сказать «нет» строительству Островецкой атомной станции! Чернобыль продолжается. На наших столах – цезий, стронций, опасные радионуклиды. Дети, которые живут на загрязненных территориях – продолжают болеть. Об этом говорят ученые.

Последние данные, которые буквально вчера были опубликованы, говорят о том, что растет детская заболеваемость. Сегодня мы выступаем не только против Чернобыля, но и против Островца. Даже исправно работающие атомные станции дают радиационный фон. Что же сегодня творится в Островце? Его начали строить без архитектурного проекта, один реактор – уронили, второй – помяли. Через два года в этот реактор будут загружать ядерное топливо. Может ли помятый корпус исправно работать? Эксперты говорят, что это русская рулетка. Запускать реактор с таким корпусом нельзя. У нас осталось не так много времени. Время остановить Островецкое чудовище!»

Cайт Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с «Чернобыльского шляха».


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