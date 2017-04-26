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Во Франции утвердили результаты первого тура выборов президента

  • 26.04.2017, 20:29

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен получили 24,01% и 21,30% голосов соответственно.

Конституционный совет во Франции утвердил в среду результаты первого тура президентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Как отмечается в сообщениях французской прессы, Конституционный совет не внес значительных изменений в данные, опубликованные ранее МВД страны, передает «Интерфакс».

Так, вышедшие во второй тур выборов кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получили 24,01% и 21,30% голосов соответственно. На третьем месте с 20,01 % голосов расположился кандидат от «республиканцев» Франсуа Фийон, замыкает четверку кандидат от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,58%. Число воздержавшихся от участия в выборах составило 22,23%.

«Мы аннулировали избирательные голоса, полученные на участках, где были зафиксированы существенные нарушения, которых впрочем оказалось немного», - заявил президент Конституционного совета Лоран Фабиус.

Он добавил, что в общей сложности, были аннулированы 4691 голоса, тогда как в 2012 году в первом туре аннулировали 2541 голос. Второй тур состоится 7 мая.


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