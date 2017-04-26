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Мирный и Хуэй вышли в четвертьфинал турнира в Венгрии

  • 26.04.2017, 20:35
Максим Мирный и Трит Хуэй

Белорусско-филиппинский дуэт одолел американско-новозеландскую пару.

Белорусско-филиппинский дуэт Максим Мирный / Трит Хуэй одолел пару Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) в поединке 1-го круга турнира в Венгрии — 6:3, 6:3, передает «Прессбол».

В четвертьфинале соперниками Мирного и Хуэя станет дуэт С.Грот (Австралия) / Р.Линдстедт (Швеция).

Gazprom Hungarian Open, ATP World Tour, €540,310, Будапешт, Венгрия. 1-й круг

Максим Мирный (Беларусь, 2)/ Трит Хуэй (Филиппины, 2) — Райан Харрисон (США)/ Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.


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