Мирный и Хуэй вышли в четвертьфинал турнира в Венгрии
- 26.04.2017, 20:35
Белорусско-филиппинский дуэт одолел американско-новозеландскую пару.
Белорусско-филиппинский дуэт Максим Мирный / Трит Хуэй одолел пару Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) в поединке 1-го круга турнира в Венгрии — 6:3, 6:3, передает «Прессбол».
В четвертьфинале соперниками Мирного и Хуэя станет дуэт С.Грот (Австралия) / Р.Линдстедт (Швеция).
Gazprom Hungarian Open, ATP World Tour, €540,310, Будапешт, Венгрия. 1-й круг
Максим Мирный (Беларусь, 2)/ Трит Хуэй (Филиппины, 2) — Райан Харрисон (США)/ Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.