Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции с перевесом в 21% голосов 2 26.04.2017, 21:56

Эммануэль Макрон

Фото: AFP

По оценкам Французского института изучения общественного мнения, всего за Макрона проголосуют 60,5% избирателей.

Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов во Франции с отрывом от лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в 21% голосов.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные социологического опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop), передает ТАСС.

По оценкам Ifop, Макрон наберет во втором туре 60,5% голосов. За Ле Пен, согласно прогнозам социологов, могут проголосовать 39,5% граждан страны.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В соответствии с окончательными данными, первое место занял Эмманюэль Макрон, набрав 24,01% голосов, за Марин Ле Пен проголосовали 21,30% избирателей. Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.