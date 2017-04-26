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Священник БАПЦ: «Духовный Чернобыль» лишает нас европейскости

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  • 26.04.2017, 22:07

Беларусь должна присоединиться к семье европейских народов.

Священнослужитель объяснил, что катастрофа на ЧАЭС стала не только техногенной катастрофой, но и прообразом духовной трагедии.

«Я каждый раз выхожу на «Чернобыльский шлях», чтобы донести до людей, как повлияла на нас эта катастрофа. Ведь она подействовала не только своей радиацией, «Духовный Чернобыль» лишает наш народ своего языка, менталитета, европейскости.

Хотелось бы, чтобы наш народ присоединился к большой семье европейских народов».

Cайт Сharter97.org вел онлай-трансляцию с «Чернобыльского шляха».


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