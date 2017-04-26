10 продуктов, которые помогут уснуть 3 26.04.2017, 22:21

Есть продукты, которые не только можно, но и нужно есть на ночь.

Если вы часто задаетесь вопросом, что бы вкусненького съесть, чтобы уснуть, то эта статья – для вас.

Для людей, не понаслышке знакомых с бессонницей, отсутствие полноценного сна может стать настоящим бедствием. Когда мы не высыпаемся, мы не можем нормально работать, возникают трудности с концентрацией внимания и памятью. В состоянии недосыпа мы склонны переедать, и очень скоро зарабатываем себе дополнительную проблему в виде лишних килограммов… А ведь есть продукты, которые не только можно, но и нужно есть на ночь, ведь они помогают организму расслабиться и заснуть, пишет goodhouse.com.ua.

Грецкие орехи

Они являются источником аминокислоты триптофана, которая помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин – те самые гормоны, которые способствуют засыпанию. Исследователи из Техасского университета также выяснили, что орехи имеют и собственный источник мелатонина. Съев горсть орехов за пару часов после сна, вы обеспечите себе быстрое засыпание.

Индейка

Собственно, почти любое мясо содержит троптофан, индейку же мы рекомендуем по одной причине: это постное, быстро усвояемое мясо, которое не дает тяжести в желудке. А еще мясо индейки содержит железо, цинк, калий, которые исключительно полезны для организма.

Молочные продукты

Если бабушка в детстве давала вам стакан молока на ночь, знайте: она была права! Молочные продукты, такие как молоки, сыр, йогурт помогают головному мозгу вырабатывать мелатонин.

Черешня

А вот ягоды черешни сами содержат мелатонин, который стимулирует засыпание. Вы можете употреблять сок черешни за пару часов до того, как отойти ко сну.

Рыба

Треска, тунец, палтус, помогают заснуть! Включите один из этих видов рыбы в меню на ужин, и благодаря содержащемуся в ней триптофану, вы заснете намного быстрее.

Мед

Мед снабжает организм глюкозой, а это успокаивает и способствует выработке мелатонина. Добавьте ложку меда в чай перед сном, и вы легко заснете.

Семена чиа

Добавьте семена чиа в ваши блюда, и вы заснете легко и без проблем! в них содержится кальций, который способствует процессу засыпания.

Сдоба

Хотя это и не очень полезная с точки зрения диетологов еда, но если вы мучитесь от бессонницы, стоит попробовать и этот вариант! Сдобные булочки и пирожные дают мощный всплеск сахара в крови, это успокаивает нервную систему и позволяет быстрее заснуть.

Рис

Высокий гликемический индекс риса приводит к тому, что рис действует на организм так же, как мед и сдоба, то есть, позволяет быстрее заснуть. Кстати, коричневый рис также содержит в себе триптофан, который способствует выработке гормонов, отвечающих за быстрое засыпание.

Бананы

В бананах содержится калий и магний, а это сочетание позволяет быстрее заснуть. Кстати, недостаток магния может вызвать мышечные судороги, которые мешают полноценно спать на протяжении всей ночи. Съешьте банан на ночь, и вы с легкостью заснете!