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Американский адмирал: Наша ПРО приведет Ким Чен Ына в чувство

  • 26.04.2017, 22:26

Адмирал Гарри Харрис заявил, что США готовы ответить на любую угрозу, исходящую от Северной Кореи.

Начальник Тихоокеанского командования вооруженных сил США заявил, что новая американская система противоракетной обороны THAAD, развернутая в Южной Корее, призвана «привести в чувство» северокорейского диктатора Ким Чен Ына, а не «поставить его на колени», передает ВВС.

Тихоокеанское командование - одно из шести территориальных межвидовых командований американских вооруженных сил; ему подчиняются американские военные силы и средства всех видов в обширной зоне от западного побережья США до западных границ Индии и от полюса до полюса.

Командующий этой группировкой адмирал Гарри Харрис заявил в преддверии секретного брифинга для сенаторов в Белом доме, что США готовы нейтрализовать северокорейскую ракетную угрозу при помощи «самых лучших технологий».

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием «Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов».

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.


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