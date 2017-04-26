Чернобыль номинирован на статус места Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.04.2017, 22:36

Фото: «Радио Свобода»

Доклад с обоснованием номинации сделал ветеран ликвидации последствий Чернобыльской аварии эколог Сергей Мирный.

Украинский национальный комитет Международного совета по памятникам и выдающимся местам (ICOMOS) на заседании в день 31-й годовщины аварии на Чернобыле номинировал Чернобыльскую зону как комплекс культурных и природных объектов мирового значения. Она будет включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает «Радио Свобода».

Доклад с обоснованием номинации сделал ветеран ликвидации последствий Чернобыльской аварии эколог Сергей Мирный. Ему принадлежит авторство идеи Чернобыльского национального парка.

Номинировать Чернобыльскую зону предполагалось сразу по двум критериям – и как культурный, и как природный феномен. Под первый критерий подпадают памятники крупнейшей радиационной аварии цивилизации и ликвидации ее последствий. Это, в частности "Арка" (или Новый безопасный конфайнмент) – сооружение-оболочка (выше Статуи Свободы в Нью-Йорке), укрывшее "старый" Саркофаг, который в свою очередь укрывает руину взорвавшегося четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. "Арка" – это также самая большая движущаяся конструкция на суше.

Кроме прочего Чернобыльская зона – это покинутый людьми 50-тысячный город Припять, бывшие пункты дезактивации техники, бетоноперегрузочный узел и другие объекты, а также советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет "Дуга".

Ценность Зоны как природного явления заключается в идущих на ее большой территории процессах быстрого восстановления природы и поглощения ею двух городов и десятков сел после выселения людей и уменьшающегося со временем радиационного загрязнения.

На заседании также было предложено предоставить наиболее ценным объектам Зоны национальный статус памятников истории и культуры.