Портреты патриотов на акции в Минске 26.04.2017, 22:59

Участники «Чернобыльского шляха» вышли на улицы с портретами политзаключенных.

Люди, принимавшие учатие в традиционном шествии, держали портреты политзаключенных, проходящих по «делу патриотов».

Участники акции скандировали «Свободу политзаключенным!», «Патриот - не преступник!».

На данный момент известно о 19 задержанных фигурантах «дела патриотов». 16-ти из них предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 Уголовного кодекса «Создание незаконного вооруженного формирования».

По сведениям правозащитников в список попали: Абрамов Алексей, Белявский Андрей, Данилов Виктор, Дундуков Андрей, Евдахо Александр, Зимницкий Александр, Ковальчук Иван, Комлик-Яматин Андрей, Лозовский Мирослав, Мороз Виктор, Новик Дмитрий, Полторжицкий Евгений, Пашкевич Тимур, Румянцев Владимир, Стрибульский Сергей и Федоров Владимир.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию «Чернобыльского шляха».