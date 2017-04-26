закрыть
27 апреля 2017, четверг, 0:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Портреты патриотов на акции в Минске

  • 26.04.2017, 22:59

Участники «Чернобыльского шляха» вышли на улицы с портретами политзаключенных.

Люди, принимавшие учатие в традиционном шествии, держали портреты политзаключенных, проходящих по «делу патриотов».

Участники акции скандировали «Свободу политзаключенным!», «Патриот - не преступник!».

На данный момент известно о 19 задержанных фигурантах «дела патриотов». 16-ти из них предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 Уголовного кодекса «Создание незаконного вооруженного формирования».

По сведениям правозащитников в список попали: Абрамов Алексей, Белявский Андрей, Данилов Виктор, Дундуков Андрей, Евдахо Александр, Зимницкий Александр, Ковальчук Иван, Комлик-Яматин Андрей, Лозовский Мирослав, Мороз Виктор, Новик Дмитрий, Полторжицкий Евгений, Пашкевич Тимур, Румянцев Владимир, Стрибульский Сергей и Федоров Владимир.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию «Чернобыльского шляха».


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии