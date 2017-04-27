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США усиливают санкции против Северной Кореи

  • 27.04.2017, 7:34
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Дональд Трамп объявил о новой стратегии в отношении КНДР.

США ужесточат санкции в отношении КНДР и активизируют дипломатические шаги, направленные на приостановку Пхеньяном реализации его ядерной и ракетной программ. О новой стратегии президента США Дональда Трампа было объявлено после его специальной встречи с американскими сенаторами, сообщает ВВС.

На встрече сенаторам сообщили о реальной угрозе со стороны Северной Кореи. Отличительной особенностью встречи стало то, что с Капитолийского холма в Белый дом сенаторов попросили проследовать на автобусе.

В экстренном совещании, которое состоялось в Белом доме в среду, приняли участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

Ранее командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис выступил в защиту размещения современной системы ПРО в Южной Корее.

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием «Ким все больше приближается к своей цели, а именно — применению ядерного оружия против американских городов».

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

«США нацелены на стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова», — говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коутса.

«Мы остаемся открытыми для переговоров по достижению этой цели. Однако мы готовы защищать и себя, и своих союзников», — подчеркивается в документе.

Как передает корреспондент BBC Барбара Плетт, одна из основных задач нового плана США — убедить Китай оказать более активный нажим на Пхеньян с целью заморозить его программы.

Представитель Белого дома сообщил также, что рассматривается возможность о возвращении КНДР в список стран-пособников терроризма.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует «тотальную войну» с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.


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