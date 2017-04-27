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«Чернобыльский шлях – 2017»: итоговый фоторепортаж с шествия

  • 27.04.2017, 7:41
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Акция в Минске прошла в двух форматах – шествия и митинга.

Шествие двинулось от кинотеатра «Октябрь» к Чернобыльской часовне возле площади Бангалор. Митинг состоялся в Киевском сквере около бульвара Шевченко. Шествие организовали представители разных политических сил: партии БНФ, БХД. Митинг - КХП БНФ. В шествии приняли участие от 500 до 1000 человек, в митинге – до сотни. «Радыё Свабода» опубликовало итоговый фоторепортаж с шествия 26 апреля в Минске.


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