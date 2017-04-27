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«Морковный друг» Лукашенко попал в черный список украинского сайта «Миротворец»

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  • 27.04.2017, 7:52
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Стивена Сигала обвиняют в незаконном пересечение государственной границы Украины.

Фамилия американского актера Стивена Сигала значится в черном списке украинского сайта «Миротворец». Данные об актере занесены в раздел «Чистилище».

Его обвиняют в незаконное пересечение государственной границы Украины. Актер посещал Крым в 2014 и 2015 году. Также на сайте отмечено, что Сигал поддерживает решение России о присоединении Крыма и отрицает российскую агрессию.

После решения России о присоединении Крыма в 2014 году Киев считает территорию полуострова оккупированной. Люди, которые въехали на территорию полуострова со стороны России, в Украине считаются нарушителями государственной границы.

Напомним, что Стивен Сигал во время визита в Минск побывал в гостях у Лукашенко и отведал морковки из рук диктатора.


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