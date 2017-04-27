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НАСА обнаружило похожую на Землю ледяную планету

  • 27.04.2017, 7:58
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Планета по массе и удаленности от своего солнца очень похожа на нашу.

НАСА в среду сообщило об обнаружении новой планеты, которая по массе и удаленности от своего солнца очень похожа на Землю.

Планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, находится в 13 тысячах световых лет от Земли. Ее поверхность покрыта толщей льда, а температура ниже, чем на Плутоне. Вероятность существования воды и жизни на ней равна нулю, сообщает interfax.ru.

Это небесное тело оказалось самым маленьким из когда-либо обнаруженных с помощью микролинзирования (метод, основанный на способности крупных планет искривлять своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения), отмечает НАСА. Эффект микролинзирования позволяет обнаружить объекты, не видимые никаким иным способом, и имеет большое значение для исследований за пределами Солнечной системы.


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