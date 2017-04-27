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Игорь Стасевич: Эпизод в концовке? Это чистый пенальти

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  • 27.04.2017, 8:24
  • 8,398
Игорь Стасевич
Фото с сайта fcbate.by

Полузащитник БАТЭ прокомментировал спорный эпизод в игре с брестским «Динамо».

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после ответного матча полуфинальной стадии Кубка Беларуси с брестским «Динамо» прокомментировал эпизод с его падением в штрафной площади соперника.

— Эпизод в концовке? Это чистый пенальти. У меня нет комментария, — сказал Стасевич в ходе онлайн-трансляции Tribuna.com из микст-зоны.

Эпизод в штрафной площади брестчан произошел за несколько минут до конца матча. Судья Сергей Цинкевич дал футболистам команду «продолжать игру».


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