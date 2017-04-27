Игорь Стасевич: Эпизод в концовке? Это чистый пенальти

Игорь Стасевич: Эпизод в концовке? Это чистый пенальти3
- 27.04.2017, 8:24
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Полузащитник БАТЭ прокомментировал спорный эпизод в игре с брестским «Динамо».
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после ответного матча полуфинальной стадии Кубка Беларуси с брестским «Динамо» прокомментировал эпизод с его падением в штрафной площади соперника.
— Эпизод в концовке? Это чистый пенальти. У меня нет комментария, — сказал Стасевич в ходе онлайн-трансляции Tribuna.com из микст-зоны.
Эпизод в штрафной площади брестчан произошел за несколько минут до конца матча. Судья Сергей Цинкевич дал футболистам команду «продолжать игру».