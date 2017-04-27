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Остров Кремль плыл по реке в океан забвения

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  • Алексей Мельников
  • 27.04.2017, 8:34
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Алексей Мельников

В кремлевскую приемную, на встречу с главным майором вошли двое.

Первый – высокий мужчина с веселым лицом, светлыми волосами, зачесанными наверх, смирной собакой «корги» на руках, второй – невысокого роста, неуверенный в себе, - нес с собой утку.

В приемной на диване сидел человек в военной форме, с фуражкой на голове, размером чуть менее Царь-пушки, с обгоревшим макетом Рейхстага на коленях и огнетушителем между сжатых ног. От него пахло дымом, опаленные волосы падали на лоб, пот стекал по лбу, глаза беспокойно блуждали по сторонам.

Высокий, прикрыв ладошкой рот, со смехом сказал утконосцу: «Спалил госимущество, теперь идет к главному оправдываться, - пожарный «таварищ Жюков»!

Главный майор встретил вошедших строгим взглядом, жестом указал на стулья перед большим столом и спросил: «Что там, у нас, с дорогами? Почему снова плохие новости? Разве я не распорядился?».

- Плохо дело, - ответил невысокий крепыш. Он спустил утку на ковер. «Вот посмотрите на мою утку – какие грязные лапы. Пока шли до главной дороги, месили грязь».

- Ну, ты придумал, - воскликнул высокий, - зачем ты приволок сюда ее грязные лапы? Обтереть не мог? Смотри – ковер измазала! Это тебе – Кремль, не какой-то там Плес! Зачем нам эта демонстрация? Мог сказать – здесь тебе все верят.

Главный майор нахмурился. Утка косила на него недобрым взглядом.

- Что вы предлагаете?

- У меня есть идея – воскликнул высокий. – Смотрите на лапы моего пса – чистые! А почему? Он не ходит, а летает на самолете. Поэтому, обратите внимание, какой он спокойный, довольный, гладкий. Вот и народ наш нужно в воздух поднимать – для упокоения. Нервный он стал в последнее время. Не нужны нам в России дороги, мир идет к передвижению по воздуху. Возьмем и мы будущее за жабры. Мои корги – «белки», «стрелки» уже прошли испытание, теперь можно переходить к опытам на людях.

- Не все так просто, но дело говорит, - заметил главный майор утконосцу. Нет дорог – нет проблемы. Народ успокоится. Ты зачем свою утку по земле водишь? Почему плохой пример подаешь? Она умеет летать – пускай ее по воздуху и лапы будут чистые. И сам тоже учись летать – ты не бедный. Сначала ты полетишь – затем народ.

При слове «полетишь», утконосец загрустил.

Потрепав корги по голове, главный майор отослал обоих.

Прошел по ковру. Подошел к зеркалу. Выпрямил спину. Расправил несуществующие усы. Поднес ко рту воображаемую трубку. Кашлянул. Постоял. Вернулся к столу. Нажал на кнопку связи с приемной и сказал секретарю: «Запускайте полководца. Только фуражку пусть оставит, она у меня в дверь не проходит и ордена пусть снимет – и так в ушах весь день звон. Обвешался, как елка – дзинь-дзинь. Раздражает».

Быстро решив скучные вопросы мира, главный майор готовился заняться войной. Он ждал отчета маршала о том, как прошел штурм Рейхстага. Время вышло из берегов, сошло с ума и шло за главным майором с бритвой в руке. Остров Кремль снялся с места и плыл по реке в океан забвения.

Алексей Мельников


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