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В Москве прошли протесты у здания «Росатома»

  • 27.04.2017, 8:48
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В пикетах приняли участие активисты, экологи и ученые.

«Нет» атомной энергетике ». Под таким названием у здания «Росатома» в Москве активисты провели ряд одиночных пикетов, сообщил известный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Московские власти не разрешили провести массовую акцию в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС. В пикете приняли участие активисты, экологи и ученые. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Белсату» о закулисье атомных станций.


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