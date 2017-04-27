В Москве прошли протесты у здания «Росатома» 27.04.2017, 8:48

1,500

В пикетах приняли участие активисты, экологи и ученые.

«Нет» атомной энергетике ». Под таким названием у здания «Росатома» в Москве активисты провели ряд одиночных пикетов, сообщил известный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Московские власти не разрешили провести массовую акцию в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС. В пикете приняли участие активисты, экологи и ученые. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Белсату» о закулисье атомных станций.