На улице Гомеля омоновцы задержали парня с пистолетом 10 27.04.2017, 8:56

9,547

Молодой человек сознался сразу в нескольких преступлениях.

В Гомеле расследуют уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего гомельчанина по факту незаконного действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Недавно парня задержали омоновцы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания из кармана его куртки выпал пистолет, а при обыске нашли еще и патроны, а также несколько отмычек, связку ключей, 1000 долларов и 50 евро.

Выяснилось, что недавно парень освободился из колонии, где сидел за кражи, за ним установили превентивный надзор. Но в марте молодой человек уехал с места регистрации и скрывался. После нынешнего задержания парень сознался в нескольких кражах, однако есть основания полагать, что обвиняемый мог скрыть и другие свои преступления, сообщила kp.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.