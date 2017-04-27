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Названы десять самых полезных продуктов для сохранения молодости

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  • 27.04.2017, 9:05
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Список разработали европейские диетологи.

Не так давно европейские диетологи предоставили очередной список из десяти самых полезных продуктов, которые продлевают жизнь и помогают дольше сохранять форму и здоровье, передает newsyou.info.

Первыми в список включили зерновой хлеб, который помогает нормализовать состояние желудочно-кишечного тракта, тофу (соевый творог), который необходим для правильного функционирования щитовидной железы и рекомендован для ежедневного употребления, и оливковое масло, благоприятно сказывающееся на всем организме в целом.

Далее следуют кефир и обезжиренное молоко. Ферменты, которые содержатся в кефире, в кратчайшие сроки перерабатывают пищу. А это препятствует отложению жира в области талии и на бедрах. Обезжиренное молоко лучше всего употреблять по утрам для активизации работы головного мозга и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Следующие в списке – фрукты и зелень. Авокадо отлично заменяет майонез. Насыщенные жиры и органические соединения в этом продукте помогают предупредить заболевания ротовой полости и гортани. Петрушка, базилик и кинза содержат много витаминов и увеличивают продолжительность жизни. Еще один полезный продукт в списке – перец чили, содержащий фермент, благодаря которому из организма выводится лишний инсулин. Это, в свою очередь, способствует снижению лишнего веса.

На предпоследнем месте – шампиньоны, которые отлично активизируют иммунную систему. А завершает список черный шоколад, который понижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление и является отличным средством для профилактики инфаркта. Кроме того, он способствует улучшению настроения.


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