Трамп представил план самого масштабного снижения налогов в истории США 9 27.04.2017, 9:08

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Дональд Трамп

Налог на бизнес предлагается снизить с 35% до 15%, чтобы стимулировать экономический рост.

Президент США Дональд Трамп анонсировал «самое масштабное снижение налогов и крупнейшую налоговую реформу» в истории страны.

Ранее в среду о плане президента заявил министр финансов Стивен Мнучин, сообщает русская служба «Голоса Америки».

Как заявил Мнучин, подоходный налог на корпорации, сейчас составляющий 35% и являющийся самым высоким среди индустриально развитых стран, предполагается понизить до 15% для всех компаний. По словам представителей Белого дома, высшая ставка подоходного налога для физических лиц, составляющая 39,6%, также будет снижена до 35%.

26 апреля на брифинге для прессы директор Национального экономического совета Гэри Кон рассказал о деталях налоговой реформы.

«Мы собираемся снизить налоги для предприятий, чтобы сделать их конкурентоспособными. Мы собираемся снизить налоги для американцев, особенно для семей с низким и средним доходом ... Мы собираемся снизить налоги и упростить налоговые коды, взяв нынешние семь налоговых ставок и сведя их к трем: 10-процентной, 25-процентной и 35-процентной. Мы собираемся удвоить стандартный вычет (deduction), так что каждая супружеская пара не будет платить никаких налогов с первых 24 тыс. долларов, которые она заработает», – пояснил Кон.

Как отметил Стивен Мнучин, администрация планирует также упростить процесс подачи налоговых деклараций, которые граждане заполняют в начале каждого года, отчитываясь о доходах за предыдущий год.

По его словам, одна из целей реформы – упростить систему личных налогов. Как заявил министр, в администрации считают, что «большинство американцев должны иметь возможность заполнять свои налоги в формате большой открытки», т. е. простого документа вместо многостраничных формуляров, которые им приходится заполнять сейчас.

Как ожидается, Конгресс будет придирчиво рассматривать план Трампа по снижению корпоративных налогов. Дело в том, что, по мнению некоторых аналитиков, сокращение налоговых поступлений в казну в течение следующих десяти лет может увеличить еще на 2 триллиона долларов государственный долг США, уже составляющий 20 триллионов долларов.

Некоторые республиканцы выражают беспокойство по поводу того, что план Трампа не предусматривает никаких новых мер для привлечения средств в казну, чтобы компенсировать потери, связанные со снижением налогов.

В ходе предвыборной кампании Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму за ежегодное превышение расходов над доходами, увеличивающее госдолг, однако теперь, судя по всему, этот вопрос его не беспокоит. Как заявил на этой неделе Мнучин, налоговая реформа окупится благодаря экономическому росту, который приведет к увеличению как доходов компаний, платящих налоги, так и их числа. Многие экономисты оспаривают эту точку зрения.

Конгресс скорее всего будет обсуждать план Трампа в течение многих месяцев. По словам Кона, провести реформу в Конгрессе «будет нелегко», однако он уверен, что президент своего добьется.

В то же время, Дональд Трамп уже заручился одним союзником в предстоящей баталии вокруг налоговой политики: спикер Палаты представителей Пол Райан – третье лицо в государстве – высказался в поддержку проекта президента.

«Нам очень нравится это предложение, оно сближает наши позиции. Мы сходимся во мнениях на 80 процентов, а по оставшимся 20 процентам мы мыслим приблизительно сходным образом», – сказал Райан.

По словам министра финансов Мнучина, снижение налогов на корпорации призвано подстегнуть экономику США, которая должна достичь устойчивого показателя роста в 3% в год. В прошлом году рост ВВП составил всего 1,6%. 3-процентного годового роста в США не было с 2005 года, даже после того, как страна оправилась от «Великой рецессии» 2008-2009 гг.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США проигрывают конкуренцию с другими странами по привлечению новых бизнесов «преимущественно из-за высоких налогов».

Американские законодатели уже очень давно обещают реформировать налоговую систему. У многих из них есть собственные идеи, как реформировать налоговый кодекс США. До сих пор их усилия были тщетными, так как не удавалось найти компромисса между требованиями о налоговых послаблениях для одних и об увеличении налогов для других, как корпораций, так и физических лиц.

По словам налоговых экспертов, подоходный корпоративный налог в США является самым высоким среди 35 промышленно развитых стран, хотя по факту американские компании редко платят налоги по максимальной ставке в 35%, поскольку, используя «лазейки» в законодательстве, они имеют возможность списывать с налогов многочисленные – оправданные и не вполне – расходы на поддержание бизнеса. Некоторые крупные американские концерны вовсе не платят подоходный налог.

Если добавить к 35-процентной федеральной ставке те налоги, которые предусмотрены законодательствами штатов и мэрий, общая сумма вычетов может легко достичь 39%, что ставит США на третье место среди 188 стран, охваченных исследованием вашингтонского центра Tax Foundation. По размеру налоговых ставок Америка отстает лишь от ОАЭ, где подоходный налог составляет 55%, и Пуэрто-Рико, где корпорации платят в казну 39%.